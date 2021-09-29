Зараз українських туристів цікавить, що ж буде з подорожами цього зимового сезону. Туроператори розповіли, чого очікувати та які напрямки будуть доступні.

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Які туристичні напрямки будуть доступні для українців взимку 2021 – 2022

За словами директорки туристичного оператора Coral Travel Тетяни Прокопенко, українські туроператори вже адаптувалися до роботи в нових реаліях, тому можуть спрогнозувати, які туристичні напрямки залишаться доступними цієї зими.

Зараз ми плануємо нашу зимову програму. В першу чергу, це гірськолижні напрямки. Це Туреччина, яку ми дуже активно почали розвивати минулого зимового сезону. Тому цього року ми розширюємо нашу політну програму до гірськолижних курортів Туреччини – це Ерджієс і Паландокен,

– заявила вона.

Також Прокопенко згадала про Андорру, Австрію, Болгарію та Україну.

Для прихильників морського відпочинку мають намір пропонувати Єгипет, ОАЕ, Мексику, Домінікану, Мальдіви, Танзанію та Сейшели.

Як зазначила директорка туроператора Coral Travel, ці країни більш-менш прогнозовані. Навіть попри певні вимоги до в'їзду, мандрівники будуть готові їх виконати.

Ми не очікуємо якихось значних змін, які могли б призвести до закриття кордонів. Ситуація з захворюваністю на коронавірус у світі наразі не дає якихось сигналів, що так може бути,

– пояснила вона.

За словами співзасновниці Travel Professional Group (TPG) Олени Бойко, вони розвиватимуть більше зимовий відпочинок в Україні.

З курортних країн туроператор планує пропонувати тури до Єгипту, Туреччини, Занзібару, Домінікани, Кенії та на Мальдіви.

Цього туристичного сезону навряд чи працюватиме механізм раннього бронювання, який дозволяв суттєво зекономити на вартості туру. Зараз клієнти бояться купувати дуже завчасно,

– підсумувала вона.

Натомість директор TEZ TOUR Олександр Новіковський запевнив, що цього зимового сезону туроператор не планує ризикувати відкривати нові туристичні напрямки.

На думку туроператора, кордони закриватися не будуть, а всі інші умови, які є у світі, туристи вже навчилися дуже швидко відстежувати.



Якими країнами найбільше цікавляться українці

Міністерство закордонних справ України торік створило онлайн-мапу, де можна слідкувати за умовами перетину кордонів. З моменту запуску нею скористалося вже 10 мільйонів разів. З цієї нагоди у МЗС назвали 10 найпопулярніших країн, умовами в'їзду до яких українці найбільше цікавляться. 10 країн, які найчастіше переглядають на карті: Польща; Італія; Іспанія; Туреччина; Греція; Німеччина; Чехія; Франція; Португалія; Кіпр.