Поездка на авто по Украине – интересный и одновременно экстремальный вид отдыха. Отправляясь в путешествие, продумайте логический маршрут и выберите надежную машину, ведь впереди вас ждет грунтовая дорога вперемешку с асфальтом, горный серпантин и частая смена погоды.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил для вас несколько живописных маршрутов, которые подойдут для автомобильных путешествий.

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Сказочный овраг

Живописное место, которое лежит у дороги и его очень легко пропустить, что вас сильно удивит, когда увидите насколько он велик. Овраг располагается в Васильковском районе между городом Васильков и селом Великая Бугаевка. Он является составной частью типичного для района овражно-балочного рельефа, где среди обычных пологих полей затаились невероятные ландшафты.

Сам овраг и природа вокруг завораживают своей красотой. Возникает ощущение, будто ты смотришь на необычные пейзажи с кинотрилогии "Властелин колец" или находишься в Новой Зеландии. Живописность и чистота сказочного оврага привлекает как фотографов, так и водителей, которые проезжают мимо.



Сказочный овраг / Фото: Юлия Беркута

Водопад Бурбун

Хотя дорога сюда и не в лучшем состоянии, но ведет до самого водопада – настоящей скрытой жемчужины Хмельницкой области. Водопад Бурбун высотой 5 метров, расположенный в каньоне реки Бобровка и переходит в живописное маленькое озеро.

Оно окружено скалами и зеленой растительностью, и именно за этой композицией сюда приезжают путешественники. Вода чистая, имеет редкий для таких объектов бирюзовый оттенок, очень прохладная. Зимой, когда местность замерзает – пейзажи здесь сказочные.



Водопад Бурбун / uk.wikipedia.org

Турковская восьмерка

По дороге Н-13 Львов – Самбор – Ужгород, возле села Явора Турковского района простирается невероятной красоты дорожный серпантин. Рядом протекает река Стрый, а окружающие пейзажи красивые в любое время года.

Чаще всего, в народе это закрученную дорогу называют "турковская восьмерка". Если спуститься по ней, то справа будет место для короткой остановки, чтобы полностью полюбоваться пейзажами. Здесь слова излишни, просто посмотрите на эту красоту!



Турковская восьмерка / veterdoit.com

Голубое озеро

В Турке невозможно обойти каменный карьер или альтернативное название – "Голубое озеро". Его стоит посещать в солнечную погоду, так как при солнечном свете можно увидеть тот самый невероятный голубой цвет воды. Однако, зимой, когда все вокруг покрывается снегом и льдом – зрелище невероятное.

Купаться здесь запрещено, так как он глубокий (до 20 метров) и опасен. Водоем достаточно велик. Длина около 150 метров, самое широкое место имеет 50 метров. Однако, отдохнуть на берегу и сделать красивые фото – в этом никто вас не остановит.



Турковский карьер / veterdoit.com

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Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также SKODA KAROQ может распознавать дорожные знаки. Она показывает их на дисплее перед рулевым колесом или на панели информационной системы (фиксирует знаки связаны с ограничением скорости, запретом обгона и другие).



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Приятного путешествия!