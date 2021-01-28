Поїздка на авто по Україні – найцікавіший і одночасно екстремальний вид відпочинку. Вирушаючи в мандрівку, продумайте логічний маршрут і виберіть надійну машину, адже попереду на вас чекає ґрунтова дорога упереміш з асфальтом, гірський серпантин і часта зміна погоди.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував для вас декілька мальовничих маршрутів, які підійдуть для автомобільних подорожей.

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Казковий яр

Мальовниче місце, яке лежить обабіч дороги та його дуже легко пропустити, що вас сильно здивує, коли побачите наскільки він великий. Яр розташовується у Васильківському районі між містом Васильків та селом Велика Бугаївка. Він є складовою частиною типового для району яружно-балкового рельєфу, де серед звичайних пологих полів затаїлися неймовірні ландшафти.

Сам яр і природа навколо заворожують своєю красою. Виникає відчуття, ніби ти дивишся на незвичайні краєвиди з кінотрилогії "Володар перснів" або ж перебуваєш у Новій Зеландії. Мальовничість і чистота казкового яру приваблює як фотографів, так і водіїв, які проїжджають повз.



Казковий яр / Фото: Юлія Беркута

Водоспад Бурбун

Хоч дорога сюди й не в найкращому стані, але веде до самісінького водоспаду – справжньої прихованої перлини Хмельниччини. Водоспад Бурбун заввишки 5 метрів, розташований в каньйоні річки Бобрівка і спадає у мальовниче маленьке озеро.

Воно оточене скелями й зеленою рослинністю, і саме за цією композицією сюди приїздять мандрівники. Вода чиста, має рідкісний для таких об'єктів бірюзовий відтінок, дуже прохолодна. Взимку, коли місцина замерзає – пейзажі тут казкові.



Водоспад Бурбун / uk.wikipedia.org

Турківська вісімка

Дорогою Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, біля села Явора Турківського району простягається неймовірної краси дорожній серпантин. Поруч протікає річка Стрий, а навколишні пейзажі красиві у будь-яку пору року.

Найчастіше, в народі цю закручену дорогу називають "турківська вісімка". Якщо спуститися нею, то праворуч буде місце для короткої зупинки, аби сповна помилуватись краєвидами. Тут слова зайві, просто подивіться на цю красу!



Турківська вісімка / veterdoit.com

Блакитне озеро

У Турці неможливо оминути кам'яний кар'єр або альтернативна назва – "Блакитне озеро". Його варто відвідувати в сонячну погоду, бо при сонячному світлі можна побачити той самий неймовірний блакитний колір води. Проте, взимку, коли все навколо вкривається снігом та кригою – видовище неймовірне.

Купатися тут заборонено, тому що він глибокий (до 20 метрів) та небезпечний. Водойма доволі велика. Довжина майже 150 метрів, найширше місце має 50 метрів. Проте, відпочити на березі та зробити красиві фото – в цьому ніхто вас не зупинить.



Турківський кар'єр / veterdoit.com

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Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також SKODA KAROQ може розпізнавати дорожні знаки. Вона показує їх на дисплеї перед рульовим колесом або на панелі інформаційної системи (фіксує знаки пов'язані з обмеженням швидкості, забороною обгону та інші).



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!