З початком пандемії коронавірусу популярність автотуризму почала стрімко зростати. Проте, не завжди хороші моделі авто по кишені. Компанія "Єврокар" подбала про те, щоб цього року ви здійснили вдалу покупку, а головне заощадливу.

Довідка: ТОВ "Єврокар" – офіційний дистриб'ютор автомобілів SKODA в Україні. Дилерська мережа SKODA є однією з найбільших в Україні й визнана однією з кращих в Європі в області організації роботи сервісної мережі та рівня оснащеності станцій технічного обслуговування автомобілів. В дилерській мережі SKODA представлений максимально повний спектр послуг при покупці автомобіля, запчастин і аксесуарів, а також послуг гарантійного та сервісного обслуговування.

Читайте також У гори з друзями: як організувати незабутній зимовий відпочинок

Компанія "Єврокар" в період локдауну пропонує своїм клієнтам скористатися можливістю покупки автомобілів онлайн зі святковою знижкою до 4% на окремі комплектації легендарних кросоверів SKODA KAROQ і SKODA KODIAQ. Базові комплектації цих моделей здивують вас значним рядом опцій.

Так, наприклад, в KODIAQ це: система контролю тиску в шинах, безключовий доступ Kessy GO, сидіння з оптимізованими підголівниками, 8 потужних динаміків, 2-спицеве багатофункціональне кермо, двозонна система кондиціонування CLIMATRONIC, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, задній парктронік PARK DISTANCE CONTROL та інші.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Базова комплектація KAROQ передбачає: індикатор зношуваності гальмівних колодок, сидіння з оптимізованими підголівниками, пакет "Погані дороги", підготовка кріплення до дитячих крісел ISOFIX, 2-спицеве багатофункціональне кермо, зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та інше. Список опцій можна доповнити згідно з вашими перевагами іншими корисними функціями на вибір.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Розмір знижки до 4% від рекомендованої роздрібної ціни на окремі комплектації автомобілів SKODA KODIAQ і SKODA KAROQ діє з 04.01.2021 року до 24.01.2021 року на території України, крім території вільної економічної зони "Крим", а також тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Детальну інформацію про ціни, співвідношення розміру знижки та особливості онлайн-продажу автомобілів дивіться тут.

Компанія "Єврокар" спільно зі Страховою Групою "ТАС" розробила спеціальну пропозицію для всіх покупців SUV SKODA:

Тепер при купівлі нового автомобіля разом із ключами ви отримуєте договір КАСКО на 12 місяців, а також додатковий 1 місяць КАСКО безкоштовно, не сплачуючи нічого більше. При цьому спочатку користуєтесь страховим захистом місяць безкоштовно і тільки потім сплачуєте вартість страхового поліса, який буде діяти ще 12 місяців.

Цікаво Що взяти з собою в автомобільну мандрівку для безпечної дороги: must have водіїв

Спеціальна пропозиція КАСКО 3%, франшиза 0% по ризиках ДТП і крадіжки та місяць КАСКО в подарунок надається за наступних умов: