Ідеально для мандрів Україною: який автомобіль вигідно придбати у 2021
З початком пандемії коронавірусу популярність автотуризму почала стрімко зростати. Проте, не завжди хороші моделі авто по кишені. Компанія "Єврокар" подбала про те, щоб цього року ви здійснили вдалу покупку, а головне заощадливу.
Довідка: ТОВ "Єврокар" – офіційний дистриб'ютор автомобілів SKODA в Україні. Дилерська мережа SKODA є однією з найбільших в Україні й визнана однією з кращих в Європі в області організації роботи сервісної мережі та рівня оснащеності станцій технічного обслуговування автомобілів. В дилерській мережі SKODA представлений максимально повний спектр послуг при покупці автомобіля, запчастин і аксесуарів, а також послуг гарантійного та сервісного обслуговування.
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Вриваємося в новий 2021 рік з вибуховими цінами на SKODA
Компанія "Єврокар" в період локдауну пропонує своїм клієнтам скористатися можливістю покупки автомобілів онлайн зі святковою знижкою до 4% на окремі комплектації легендарних кросоверів SKODA KAROQ і SKODA KODIAQ. Базові комплектації цих моделей здивують вас значним рядом опцій.
Так, наприклад, в KODIAQ це: система контролю тиску в шинах, безключовий доступ Kessy GO, сидіння з оптимізованими підголівниками, 8 потужних динаміків, 2-спицеве багатофункціональне кермо, двозонна система кондиціонування CLIMATRONIC, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, задній парктронік PARK DISTANCE CONTROL та інші.
SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua
Базова комплектація KAROQ передбачає: індикатор зношуваності гальмівних колодок, сидіння з оптимізованими підголівниками, пакет "Погані дороги", підготовка кріплення до дитячих крісел ISOFIX, 2-спицеве багатофункціональне кермо, зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та інше. Список опцій можна доповнити згідно з вашими перевагами іншими корисними функціями на вибір.
SKODA KAROQ / skoda-auto.ua
SKODA пропонує КАСКО 12 + 1 місяць безкоштовно
Компанія "Єврокар" спільно зі Страховою Групою "ТАС" розробила спеціальну пропозицію для всіх покупців SUV SKODA:
Тепер при купівлі нового автомобіля разом із ключами ви отримуєте договір КАСКО на 12 місяців, а також додатковий 1 місяць КАСКО безкоштовно, не сплачуючи нічого більше. При цьому спочатку користуєтесь страховим захистом місяць безкоштовно і тільки потім сплачуєте вартість страхового поліса, який буде діяти ще 12 місяців.
Цікаво Що взяти з собою в автомобільну мандрівку для безпечної дороги: must have водіїв
Спеціальна пропозиція КАСКО 3%, франшиза 0% по ризиках ДТП і крадіжки та місяць КАСКО в подарунок надається за наступних умов:
- Купівля однієї з моделей SUV Бренда не в кредит
- Участь у пропозиції беруть наступні моделі: KODIAQ, KAROQ, KAMIQ
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