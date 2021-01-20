С началом пандемии коронавируса популярность автотуризма начала стремительно расти. Однако, не всегда хорошие модели авто по карману. Компания "Еврокар" позаботилась о том, чтобы в этом году вы осуществилии удачную покупку, а главное экономную.

Справка: ООО "Еврокар" – официальный дистрибьютор автомобилей SKODA в Украине. Дилерская сеть SKODA является одной из крупнейших в Украине и признана одной из лучших в Европе в области организации работы сервисной сети и уровня оснащенности станций технического обслуживания автомобилей. В дилерской сети SKODA представлен максимально полный спектр услуг при покупке автомобиля, запчастей и аксессуаров, а также услуг гарантийного и сервисного обслуживания.

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Компания "Еврокар" в период локдауна предлагает своим клиентам воспользоваться возможностью покупки автомобилей онлайн с праздничной скидкой до 4% на отдельные комплектации легендарных кроссоверов SKODA KAROQ и SKODA KODIAQ. Базовые комплектации этих моделей удивят вас значительным рядом опций.

Так, например, в KODIAQ это: система контроля давления в шинах, бесключевой доступ Kessy GO, сиденья с оптимизированными подголовниками, 8 мощных динамиков, 2-спицевый многофункциональный руль, двухзонная система кондиционирования CLIMATRONIC, круиз-контроль с ограничителем скорости, задний парктроник PARK DISTANCE CONTROL и другие.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Базовая комплектация KAROQ предусматривает: индикатор износа тормозных колодок, сиденья с оптимизированными подголовниками, пакет "Плохие дороги", подготовка крепления к детским креслам ISOFIX, 2-спицевый многофункциональный руль, внешние зеркала с электрорегулировкой и другие. Список опций можно дополнить согласно вашим предпочтениям другими полезными функциями на выбор.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Размер скидки до 4% от рекомендованной розничной цены на отдельные комплектации автомобилей SKODA KODIAQ и SKODA KAROQ действует с 04.01.2021 года до 24.01.2021 года на территории Украины, кроме территории свободной экономической зоны "Крым", а также временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Подробную информацию о ценах, соотношение размера скидки и особенности онлайн-продажи автомобилей смотрите здесь.

Компания "Еврокар" совместно со Страховой Группой "ТАС" разработала специальное предложение для всех покупателей SUV SKODA:

Теперь при покупке нового автомобиля вместе с ключами вы получаете договор КАСКО на 12 месяцев, а также дополнительный 1 месяц КАСКО бесплатно, не платя ничего больше. При этом сначала пользуетесь страховой защитой месяц бесплатно и только потом оплачиваете стоимость страхового полиса, который будет действовать еще 12 месяцев.

Интересно Что взять с собой в автомобильную поездку для безопасной дороги: must have водителей

Специальное предложение КАСКО 3%, франшиза 0% по рискам ДТП и кражи и месяц КАСКО в подарок предоставляется при следующих условиях: