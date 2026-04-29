Не во Франции: где родился Жан Рено, который написал книгу о похищенных украинских детях

Жан Рено – актер и писатель, который родился в солнечном Марокко в городе Касабланка. Он службы в армии ради гражданства до мировой славы и дебюта в литературе. В нашей статье мы раскрываем неизвестные страницы его биографии, а также рассказываем об интересных местах для туристов его родного города.

Вы точно видели его на больших экранах в культовых ролях. Кроме актерства, этот человек мастерски владеет пером и имеет репутацию глубокого писателя. Его настоящая биография обычно остается в тени голливудских софитов, хотя она стоит отдельного романа. Раскрываем малоизвестные факты о жизни Жана Рено, его литературный путь и особую атмосферу города, где он родился.

Смотрите также В месте с богатой казацкой историей: где родился Николай Зеров – мастер сонетной формы

Кто такой Жан Рено?

Жан Рено, настоящее имя которого Хуан Морено и Эррера Хименес, родился 30 июля 1948 года в Касабланке, которая тогда была французским протекторатом Марокко, рассказывает IMDb. Его родители, выходцы из Андалусии (Испания), переехали в Северную Африку в поисках работы и спасаясь от режима Франко. В возрасте 12 лет семья Хуана переехала во Францию, где они окончательно поселились.



Жан Рено / фото Getty

Как Жан Рено стал актером?

С детства Жан увлекался театром. Чтобы получить французское гражданство, юноша четыре года служил во французской армии. После этого он начал изучать актерское мастерство в студии Рене Симона в Париже в 70-х годах. Именно тогда он взял свой более известный псевдоним – Жан Рено.



Жан Рено в фильме "Леон" / фото Википедии

Рено дебютировал на французском телевидении и в театре, а его первые роли в кино появились в конце 70-х. Однако настоящая популярность пришла к нему благодаря сотрудничеству с режиссером Люком Бессоном. После таких культовых фильмов, как "Подземка" (1985), "Голубая бездна" (1988) и "Никита" (1990), Рено стал известным. Мировую же славу ему принесла главная роль в фильме "Леон" (1994), где он сыграл профессионального убийцу с нежным сердцем.

Чем еще известен Жан Рено?

Он известен своим участием в рекламных кампаниях, в частности для Toyota в Японии и UPS в Великобритании и Европе. В 2006 году он был удостоен звания "Сына Кадиса" (Hijo Predilecto de Cádiz) – родного региона его родителей в Испании.

Что известно о новом романе Жан Рено?

24 Канал уже рассказал, что недавно Жан Рено презентовал свой новый роман "Побег" (L'Évasion), в котором касается болезненной темы – похищения украинских детей российскими оккупантами. Книга увидела свет в начале апреля во французском издательстве XO Éditions и стала продолжением первого романа Рено о героине по имени Эмма.

L'Évasion / фото XO Editions

На этот раз бывшая массажистка становится агентом французской разведки DGSE и отправляется в самую опасную миссию своей жизни – под прикрытием попадает в лагерь в Сибири, чтобы найти и задокументировать доказательства преступлений России против украинских детей. Сам автор признался, что истории о насильно вывезенных из Украины подростков глубоко его поразили:

Когда я услышал об этом в 2024 году было идентифицировано более 19 тысяч похищенных украинских детей, я был чрезвычайно шокирован. Казалось безумием похищать детей, чтобы промывать им мозги. Я не занимаюсь политикой, я хотел сделать из этого роман,

– рассказал он в интервью для телеканала Télé 7.

Смотрите также Не в Лондоне: где родилась звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон и что посмотреть в ее родном городе

Что интересного увидеть в родном городе Жан Рено?

Мечеть Хасана II: это единственная мечеть в стране, куда пускают не только мусульман. Стоит приходить в солнечную пятницу, ведь в этот день раздвижная крыша открывает вид на небо, превращая храм на "Врата рая", пишет Lonely Planet.



Мечеть Хасана II / фото Getty

Квартал Хабус: "Новая медина", построена французами в 30-х годах. Здесь чище и спокойнее, чем в старых центрах других городов. Обязательно зайдите в пекарню Pâtisserie Bennis за аутентичными сладостями.

Rick's Café: если вы фанат классического Голливуда, посетите сюда на вечерний коктейль. Это реплика бара из того самого фильма 1942 года.

Rick's Café / фото TripAdvisor

Набережная Корниш: идеальное место для прогулки на закате, когда мечеть Хасана II окрашивается в розовые оттенки на фоне океана.

Набережная Корниш / фото TripAdvisor

Когда лучше всего посещать Касабланку?

Весна и осень: идеальное время, если Каза только часть вашего большого тура Марокко (именно в это время лучше всего ехать в Сахару).

Лето: время фестивалей (например Jazzablanca в июне) и пляжного отдыха. Температура воды и воздуха держится в районе приятных 23 градусов тепла.

Зима: самый холодный период, но даже тогда днем около 13 градусов тепла.

Как передвигаться по городу?

Из аэропорта: лучший вариант – это поезд ONCF. 35 – 45 минут, и вы в центре. Билет стоит около 60 дирхамов (6.50 долларов).

По городу: трамваи (CasaTramway) и современные автобусы – все дешево и удобно (от 0.50 долларов за поездку).

Такси: для коротких дистанций ловите красные petit taxi (они общие, до 3 пассажиров) или вызывайте Careem.

Где родились другие известные фигуры и что интересного там увидеть туристу?

Уже стало известно, кто стал новым ведущим проекта "Караоке на Майдане". Речь идет о ХАСе, настоящее имя которого Хассан Назар, и родился он в Киеве в семье врачей. В столице туристам точно стоит посетить:

Киевский велотрек;

Музей Ханенко;

барахолку на Петровке;

мемориальный комплекс Бабий Яр.

Или же, где родился основатель модного дома Valentino. На удивление, он родом не из Парижа, а из Италии. В этом городе можно посетить Ковбойленд, Дуомо ди Вогера, музей истории Вогеры, Кастелло Висконтео, а также многочисленные церкви и другие достопримечательности.