Зона отчуждения должна стать зоной возрождения, – Зеленский о Чернобыле

Территория вокруг Чернобыльской АЭС из зоны отчуждения должна превратиться в зону возрождения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его инициативе начался процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена уже программа развития Чернобыльской зоны на три года.

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"Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, внутреннюю и международную рекламу Чернобыля", – сказал президент.

Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения,

– добавил Зеленский.

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Украина будет развивать туризм в Чернобыльской зоне, который пострадал из-за пандемии коронавируса. Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о важности инвестиций в зону отчуждения.



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