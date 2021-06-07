Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его инициативе начался процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена уже программа развития Чернобыльской зоны на три года.
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"Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, внутреннюю и международную рекламу Чернобыля", – сказал президент.
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Украина будет развивать туризм в Чернобыльской зоне, который пострадал из-за пандемии коронавируса. Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о важности инвестиций в зону отчуждения.
Авария в Чернобыле в цифрах / Инфографика 24 каналу