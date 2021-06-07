Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його ініціативою розпочато процес ревіталізації зони відчуження та затверджена вже програма розвитку Чорнобильської зони на три роки.

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"Вона передбачає зміни в інфраструктурі, нову концепцію розвитку територій, внутрішню і міжнародну промоцію Чорнобиля", – сказав президент.

Він має стати потужним магнітом для туризму як з України, так і з усього світу. А зона відчуження має стати зоною відродження,

– додав Зеленський.

Дивіться відео виступу Зеленського на форумі "Україна 30. Екологія"

Україна розвиватиме туризм у Чорнобильській зоні, який постраждав через пандемію коронавірусу. Очільник міністерства культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про важливість інвестицій в зону відчуження.



Аварія у Чорнобилі в цифрах / Інфографіка 24 каналу