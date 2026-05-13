Только в эти выходные: где вблизи Львова состоится экскурсия к столетней водяной мельнице

В селе Зашков вблизи Львова 16 и 17 мая проведут экскурсии к старинной водяной мельнице, которая является единственной сохранившейся мельницей из восьми, некогда работавших вдоль реки Млиновка. Мероприятие организуют по случаю Европейских дней мельниц, рассказывают в Львовском городском совете.

Что известно об экскурсиях в селе Зашков?

Экскурсии будет проводить директор местного музея имени Евгения Коновальца Игорь Селецкий. Посетить мельницу можно будет в течение двух дней с 10:00 до 18:00 на улице Мармаша в Зашкове. История мельницы берет начало еще с начала 20 века. Во время Первой мировой войны сооружение разрушили, однако в 1920-х годах ее отстроили. Среди владельцев мельницы упоминаются Изидор Зайдман и Францишек Орлович, который получил официальное разрешение на его эксплуатацию в 1929 – 1931 годах.

фото Львовского городского совета

В архивах сохранились технические чертежи мельницы, описания плотины и подводящего канала, а также расчеты расхода воды. В 1931 году здесь даже установили пункт контроля уровня воды, что свидетельствует о хорошо организованной системе управления водными ресурсами. Внутри мельницы частично сохранилось аутентичное оборудование: жерновая мельница и три вальцовых станка.

Также там можно увидеть старые таблички досоветского и советского периодов и рукописные записи мельника на оконной раме. Во время немецкой оккупации во Второй мировой войне к турбине мельницы подключили генератор, который вырабатывал электроэнергию для освещения исторического центра села вдоль современной улицы Мармаша. Львовская городская территориальная община присоединилась к инициативе в рамках проекта Renewat в сотрудничестве с Федерацией мельниц Франции.

Что известно о селе Зашков?

Село Зашков расположено в 15 километрах к северу от Львова, между Львовом и Жовквой, на реках Млиновка и Капелловка. Сегодня оно входит в состав Львовской общины Львовского района. Первое упоминание о Зашкове датируется 1377 годом. Тогда село принадлежало львовскому доминиканскому монастырю. В 1759 году здесь возвели деревянную церковь Святого Михаила, а уже в 1905 – 1906 годах на ее месте по проекту архитектора Крыжановского построили каменный храм, который сохранился по сей день. Важным этапом для развития села стала прокладка в 1854 году железной дороги Львов – Рава-Русская.

Что увидеть в Зашкове?

Одной из главных туристических локаций Зашкова является музей Евгения Коновальца, рассказывает "Украина Инкогнита". Он расположен в доме, где родился полковник. Возле музея установлен памятник Коновальцу, а рядом можно увидеть школу, которая носит его имя. В центре села расположена церковь Архистратига Михаила, освященная митрополитом Андреем Шептицким. В храме хранятся иконы художника Куриласа, а возле церкви похоронены родители Коновальца.



Музей Евгения Коновальца / фото "Украина Инкогнита"



Гора Берекавица / фото Ua.Plaso.pro

Неподалеку расположен большой пруд, где можно увидеть лебедей, диких уток, серых журавлей и черного аиста. Возле водоема растут камыш, рогоз и кувшинки, а рядом есть места для отдыха. Над прудом возвышается гора Берекавица – самая высокая точка Зашкова. Здесь можно найти окаменелые останки древних моллюсков и увидеть редкую степную растительность.

