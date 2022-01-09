Залезла в багажную полку и свесила стройные ноги в мини-юбке: стюардесса поразила сеть
Источник:инстаграм @cabin_crew_beauties
Думаете, когда полет завершен, стюардессы отправляются домой? Не всегда, часто они развлекаются, конечно, когда все пассажиры покинули борт самолета.
Так, кто-то делает сальто в проходе самолета, закрывает багажные полки шпагатом или же залезает в них. Именно так поступила бортпроводница под ником @mistylovelee – залезла в багажную полку и свесила стройные ноги вниз. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.
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Стюардесса залезла в багажную полку, чтобы сделать фото
На размещенных в сети кадрах девушка залезла в багажную полку с головой, повиснув на ней. Бортпроводница вытянула одну ногу, а другую согнула в колене.
Девушка одета в классическую униформу из белой рубашки, синей мини-юбки и черных туфель на шпильке.
Стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку / Фото с инстаграма @mistylovelee
Пользователи сети оценили фотографию и оставили комментарии:
- "Шикарная!";
- "Девушка, ты такая красивая!";
- "Ой, как сексуально";
- "Ха-ха, это так весело!";
- "Я хочу помочь";
- "Интересно, не знала, что бортпроводники должны это делать. Очень хорошие ножки!"
Отметим, ранее бортпроводница под ником Leliaa залезла в багажную полку, попозировала и якобы уснула.
Еще другая стюардесса задрала свои стройные ноги на панель управления в кабине пилотов. В то же время член экипажа одной из авиалиний сфотографировалась на борту самолета в необычной позе и поразила сеть.