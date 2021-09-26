Залезла в багажную полку в мини-юбке, чтобы попозировать для фото: стюардесса удивила сеть

Думаете, когда вы покидаете борт самолета, стюардессы отправляются домой? Нет, они развлекаются – кто-то делает сальто в проходе самолета, закрывает багажные полки шпагатом или залезает в них.

Именно так поступила бортпроводница под ником Leliaa – залезла в багажную полку, попозировала и якобы заснула. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.

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На размещенных в сети кадрах стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку и начала позировать для фото. На первой фотографии она с радостью смотрит в камеру, но на второй – уснула от усталости.



Стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties

Девушка одета в юбку черного цвета, белую рубашку, темные колготки и туфли. На ее шее трехцветный платок.



Стюардесса удивила сеть новыми трюками / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties

Пользователи сети оценили фотографию и оставили комментарии:

"Шикарная!";

"Я бы забрал этот багаж домой";

"Ой, очень сексуально";

"Классное фото".

Отметим, ранее бортпроводница неизвестной авиакомпании также залезла в багажную полку и свесила стройные ноги вниз.

Другая стюардесса греческой авиакомпании решила сделать фото в необычной позе.