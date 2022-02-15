Забытые замки и дворцы Украины: топ-5 мест, требующих ухода и восстановления

С давних времен европейские виды украшают замки и дворцы. Не исключение украинские просторы, которые пережили не одно тяжелое время жестоких войн и грабительских набегов.

Замковая застройка появилась первой, служа домами для знатных лиц, административными центрами и защитными сооружениями.

Исторически большинство из них расположены на территории Западной Украины, и были возведены во времена Речи Посполитой, которая защищалась от посягательств Московского царства и Османской империи. Многие из них были разрушены, пострадали, были превращены в технические помещения или просто разобраны местными жителями и властями из-за отсутствия собственников и функционального назначения.

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Искусство возведения дворцов развилось на украинских территориях в 1750 – 1800-х годах, когда потребность в наличии замков, как оборонных сооружений, исчезла, а вельможи начали отдавать предпочтение просторным и удобным имуществам. Знатные роды Австрийской и Российской империи оставили величественное наследие, архитектурные жемчужины, позволяющие совершить путешествие во времени, прогуливаясь по ним сегодня. Учитывая их художественную ценность и утонченную хрупкость, многие из дворцов-поместий не пережили безвременья XIX – XX веков.

Итак, 24 канал рассказывает о 5 замках Украины, которые требуют ухода и восстановление.

Замок в Старом Селе

Недалеко от Львова расположено живописное Старое Село, к которому можно добраться по железной дороге, среди аккуратных домиков располагаются руины одного из крупнейших замков Украины – пятиконечного оборонного замка князей Острожских.



Руины Старосельского замка / Фото uk.wikipedia.org

Несмотря на время, осады, природные климатические условия, он гордо встает, сохраняя прочность, но нуждается в любящем хозяйственном вмешательстве, реставрации, что может придать вторую жизнь месту, привлекая туристов и любителей замков.

Окончательно приобретя свой вид в XVII веке, замок имеет большой пустой двор в 2 гектара, что позволяет здесь организовывать мероприятия или построить его в будущем с исследованием культурных слоев почвы в поисках артефактов древности. В грозной формации стен располагался дворец, в котором могла проживать знатная личность.



Замок в Старом Селе с высоты птичьего полета / Фото с инстаграма @marina__zhdan

С упадком рода Острожских замковый комплекс меняет хозяев, которые уже не заботились о состоянии замка, допуская его постепенное разрушение. Фортификация перестает выполнять функцию оборонительного сооружения, начинает играть роль имущества, склада, хозяйственных помещений. Графы Потоцкие разместили в замковых просторах пивоваренный завод, тем самым окончательно ликвидировав его первоначальное назначение оборонного сооружения.

В XX веке прокладка железной дороги негативно влияет на твердыню из-за постоянных колебаний. В советский период замок используют как склад, размещая в нем овощи. Старосельский замок с концом советской власти становится никому ненужным, окончательно превратился в заброшенное здание.



Одна из уцелевших башен замка / Фото Алексей Бухало

Упорядочение территории, чистка состоялась благодаря вмешательству певицы Русланы, что позволило передвигаться двумя гектарами замковых пространств. По состоянию на сегодняшний день фортификация является в концессии, но никаких работ не происходит в течение долгого периода, что вызывает грусть за этот памятник архитектуры, который медленно продолжает разрушаться.

Восстановление одного из самых больших замков Украины привлечет большое количество туристов, позволит организовать фестивали или другие интересные мероприятия.

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Поморянский замок

На просторах села Поморяны Львовской области возвышается родовой замок Кердеев. Построенный на возвышенности, окруженный болотами и водами рек Махновки и Золотой Липы, он защищал местных жителей от нападений турецко-татарских войск.



Поморянский замок / Фото uk.wikipedia.org

Поморяны имели магдебургское право, то есть владели самоуправлением, торговыми площадками и ярмарками. От рода Кердеев замок передался в род Сесенских, а впоследствии имением завладел Якуб Собесский, отец польского короля Яна III Собеского. Фортификация выдерживала осады, но также приобреталась в 1672 янычарским корпусом и в 1684 татарским воинством.

Поморянская твердыня стала одной из резиденций Яна III Собеского, что способствовало глубокой модернизации и ее развитию. Но после смерти польского короля стремительно сменяет владельцев, о чем свидетельствует постепенный упадок замка в результате.



​Замок с высоты птичьего полета / Фото с инстаграма @danyloid

Пожар 1771 года повлек за собой окончательную потерю оборонительного назначения, которая привела к разбору фрагментов укреплений и строительных сооружений. Род Прушинских отстраивает части замка, великолепно украшает интерьер и экстерьер, занимается ландшафтным дизайном, создавая парк, теплицы для выращивания продуктов. Также собирают здесь произведения искусства мастеров европейского уровня.

Упадок рода Прушинских привел к переходу имения к графам Потоцким, которые заботились о замке до 1939 года, развивая и наполняя родовыми сокровищами. Приход советской власти означал конфискацию богатств фортификации, превращение в местный центр коммунистической партии, а впоследствии в техническое училище.



Руины Поморянского замка / Фото с инстаграма @danyloid

Годы небрежного отношения к зданию привели к его аварийности. Оно уже не выступает украшением местности как прежде, потеряв свою первобытную красоту, сохраняя в заброшенном состоянии старую и новую части. Восточное крыло с башней является древним, тогда как южное является достройкой поздних времен. Кровля, штукатурная отделка в плохом состоянии, местами обрушивается стена.

В 2020 году начался ремонт древнейшей части фортификации. Замок нуждается в инвестициях, общественном внимании, немедленном вмешательстве, чтобы сохранить культурное наследие, украшение местности для следующих поколений, поскольку промедление приведет к катастрофе.

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Добромильский замок

Старосамборский район Львовщины имеет клад, еще один памятник фортификационного мастерства, а именно Добромыльский замок. Среди твердынь Галичины ее выделяет расположение на возвышенности – 560 метров, и хорошие обзорные возможности, что позволяет наблюдать за местностью на дальние километры.

Сейчас он находится в глубоком упадке, в развалинах – это место требует ухода, труда и хозяйственного подхода.



Добромыльский замок / Фото svitkarpat.org

Первая крепость на этом месте была возведена из дерева Николаем Гербуртом, в 1450-х годах, но не пережила татарского безвременья и была уничтожена в пламени.

Получение городом Добромиля магдебургского права означало важность размещения фортификационного сооружения, которое могло защитить мирных жителей. Потомок Гербурта, Станислав начинает работы по возведению здесь уже каменного укрепления, длившегося долгие годы. Система укреплений Добромиля предполагала существование городских стен, Низкого замка в городище и Высокого на Слепой горе. Фортификация Гербуртов была тем же замком, который размещается на горе.

Завершил строительство твердыни Ян Щесный, что свидетельствовало об окончательном формировании оборонной системы местности.



Одна из башен замка / Фото с инстаграма @nazarantonyk

Замок не выполнял функции постоянного пребывания, жилья, а существовал как крепость гарнизонного типа. Известно, что замок был овальным, в комбинации с природными условиями становился неприступным к его окружению или штурму. Твердыня имела свой донжон-детинец, цитадель, а также оборонительную башню.

Род Гербуртов со временем угасает, и владение этим замком переходит в род Конецпольских, коронных гетманов Речи Посполитой. Крепость стабильно существовала до времен разделений и реформ австрийской власти.

Впрочем, они не видели нужды в этой твердыне, считая ее уже устаревшей для ведения обороны и недееспособной для современных пушек, поэтому пришел приказ о демилитаризации крепости и начало демонтажа стен на строительные материалы, которые бы применялись на более нужных местах.



Руины Добромыльского замка / Фото we.org.ua

Замок, имевший основную задачу в обороне, а не как имущество, приходит в упадок без присмотра. За долгие годы, силы природы постепенно завоевывали Слепую гору, на которой стоит фортификация, что привело к поглощению твердыни природой, укрывающиеся в лесных зарослях. Сейчас сохранились только замковая бастея, фрагментарные стены, остатки башни, жилых помещений и колодцы.

Восстановление замка, как место памяти, исторической фортификации, точки туристического путешествия важно для сохранения культурного наследия Львовской области и Украины в целом.

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Скала-Подольский замок

Наибольшее количество замков, оборонных сооружений, крепостей подарила Украине Тернопольщина – настоящая земля рыцарства и воинской славы. Многие из них не пережили бедствий, испытали халатность, но их можно спасти. Один из таких – Скала-Подольский замок.

Комбинации реки Збруч и скалистых берегов позволили создать уникальную формацию для размещения замка. Твердыня содержит дворец для знатной личности, глубокий ров с южной стороны, где были ворота с мостом. Так, замок окружен водами реки и глубоким рвом, что делает труднодоступную фортификацию.



Скала-Подольский замок / Фото uk.wikipedia.org

Первая крепость, как и многие другие в Украине, была сооружена из дерева, но не пережила татаро-монгольского лихолетья 1240-х. Род литовских князей Кориатовичей, активно сооружая укрепления, чтобы противостоять набегам татаро-монгольских войск, восстанавливал древние крепости. Исключением не стала и восстановившаяся уже в каменном виде Скало-Подольская твердыня. В период междоусобных войн замок захватил князь Витовт, Великий князь Литовский, в XIV веке.

Фортификация со временем становится центром местной территории, где заседал староста. Впоследствии испытывает расширение и перестройки, чтобы следовать тогдашней оборонительной доктрине, о чем заботился Станислав Лянцкоронский, староста и воевода.

Учитывая тогдашнюю геополитическую ситуацию, замковое сооружение постоянно подвергалось нападениям от мусульманских соседей, которые происходили с почти ежегодной периодичностью. В 1516 году крепость упала, была осквернена, а в 1538 году окончательно разрушена.



Парадный вход в замок / Фото с инстаграма @frau_freud69

Середина XVII века дала новую жизнь фортификации, что означало коренную перестройку по новой системе бастионов с пушечной поддержкой. Замок выдержал большую осаду 1620 турецким войском, что впоследствии было разбито казацкими войсками гетмана Петра Сагайдачного. Замок, истощенный бурными годами Национально-освободительной войны, пришел в упадок после 1672 года, когда был захвачен османским войском.

В XVIII веке на месте замка староста Адам Тарло начинает строительство собственного имения, большого дворца с великолепным декором и нотами барочного стиля. Однако он долго не простоял, поскольку был уничтожен после страшной бури, от молнии, вызвавшей страшное пламя – дворец "пожрало".



Руины Старо-Подольского замка / Фото с инстаграма @frau_freud69

Род Голуховских занимался территорией замка-дворца в течение почти 200 лет, но решил не селиться в нем, а перенести жилье в город Скалы, а на территории замка разбить парк. Руины пытались сохранить и консервировать, но в XX веке остатки стали использовать как строительный материал.

От постройки сегодня остались руины башни, дворца с орнаментом и пороховая башня. Остатки можно восстановить благодаря качественному плану в замок-шато, который будет совмещать лучшие черты дворца и замка и станет визитной карточкой Борщевского района Тернопольской области и Украины.

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Залозецкий замок

Эпоха Речи Посполитой отличилась на украинских землях шляхетско-феодальным строем и широким строительством твердынь-поместий. Уникальным памятником оборонной архитектуры стал Залозецкий замок. Окруженный болотами, мочарами, водами реки Серет и искусственным водоемом это создавало уникальное сочетание искусственных и естественных препятствий для захвата фортификации.



Залозецкий замок / Фото ternopilske.com

Замок в Железцах был построен воеводой Мартыном Каменецким в XVI веке по милости короля Речи Посполитой Сигизмунда II. Во время ведения строительных работ использовался распространенный местный камень песчаник, а также организовался кирпичный завод для ускорения темпов строительства.

По описаниям и фотографиям, замок имел подвесной мост, глубокие рвы и высокие стены, башни с бойницами для ведения бесперебойного огня. Твердыня также содержала часовню и жилые комнаты для гарнизона или мирных жителей в случае опасности.

Замком также владел Юрий Мнишек, сандомирский воевода и род Вишневецких. Согласно преданию, из этой фортификации отправился извлекать московский престол Лжедмитрий. Твердыня разрушалась казацкими войсками Хмельницкого дважды, но выдержала турецкую осаду в 1675 году.



Руины Залозецкого замка / Фото mapio.net

Замок неоднократно менял своих владельцев, но с приходом более "мирных" времен и потери оборонительной ценности он превращается в обычное имущество помещиков. В свое время здесь была фабрика по производству сукна и пивоварня, что привело к демонтажу частично замковых стен и сооружений.

События Первой мировой войны не обошли твердыню. Она стала эпицентром боевых действий, опорным пунктом для войск Центральных государств, воевавших против натиска Антанты. Замок превратился окончательно в руину, а Железцы перестраивались.

В окрестностях фортификации есть бункер времен Великой войны, еще одно свидетельство, отголосок того времени. Костел святого Антония, стоящий около замка, стал усыпальницей Вишневецких, был разрушен во время безвременья и до сих пор содержит в стене неразорвавшийся артиллерийский снаряд.



Костел святого Антония с высоты птичьего полета / Фото castles.com.ua

После войны фортификацию начали постепенно разбирать местные жители для собственных нужд, а также для колхозов в советский период дорог, а подвалы применяли для соления продуктов.

Сейчас это одна из самых разрушенных достопримечательностей Тернопольщины, на территории которой есть пустырь, сохранившиеся подвалы и фрагменты стен. Руины замка используются местными жителями как места для организации культурного отдыха, народных праздников. Твердыня нуждается в уходе и работе, чтобы окончательно не исчезнуть под течением веков.

Автор: Михаил Кизима