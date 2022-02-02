Как сообщила председатель ГАРТ Марьяна Олеськив на презентации результатов опроса, средняя продолжительность поездки составляет 4 – 5 дней. Показатель уровня лояльности туристов к украинским дестинациям составил 37 баллов.
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Как и за сколько путешествовали украинцы в 2021 году
По данным опроса, средние расходы по путешествию в пределах Украины составили 6 тысяч гривен.
37% опрошенных путешествовали с семьей, 22% – с партнером, 21% выбирали соло-путешествия, 17% – с друзьями. В составе туристической группы в поездку отправились около 1% украинцев.
В пределах страны путешествовало 49% опрошенной молодежи / Фото Unsplash
Как распределились потоки туристов по возрасту
- среди молодежи 15 – 24 лет путешествовали 49% опрошенных,
- в возрастной группе 25 – 34 года – 49%,
- среди тех, кому исполнилось 35 – 44 года – 44%,
- меньше путешествовали люди в возрасте 45 – 54 года – 34%,
- 55 – 64 года – 26%,
- а среди 65-летних опрошенных и старше – всего 14%.
Цель путешествия
Целью путешествия в Украине для 68% внутренних туристов был отпуск, отдых и досуг:
- 48% предпочли пляжный туризм,
- 36% – экскурсии,
- 17% – горнолыжный курорт,
- 14% – лечебно-оздоровительные учреждения.
83% респондентов планируют путешествие самостоятельно / Фото Unsplash
Как украинцы планируют маршрут:
- 83% респондентов планируют поездку самостоятельно,
- используя советы близких – 31%,
- YouTube – 23%,
- соцсети и поисковые системы – 22%,
- навигаторы и карты – 19%,
- ресурс booking.com – 16%.
Среди мест размещения самыми популярными в 2021 году стали арендованные апартаменты (26%) и гостиницы (25%). При этом 7% путешественников предпочитают хостелов и бюджетных гостиниц.
Чаще всего путешественники передвигаются на собственном легковом авто (57%), автобусы и поезда использует 26% и 25% респондентов соответственно.