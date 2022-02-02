Як повідомила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів на презентації результатів опитування, середня тривалість поїздки – 4 – 5 днів. Показник рівня лояльності туристів до українських дестинацій становив 37 балів.
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Як та за скільки подорожували українці у 2021 році
За даними опитування, середні витрати за подорож в межах України становили 6 тисяч гривень.
37% опитаних подорожували із сім'єю, 22% – з партнером, 21% обирав соло-мандрівки, 17% – з друзями. У складі туристичної групи до поїздки вирушило близько 1% українців.
В межах країни подорожувало 49% опитаної молоді / Фото Unsplash
Як розподілилися потоки туристів за віком
- серед молоді 15 – 24 років подорожували 49% опитаних,
- у віковій групі 25 – 34 роки – 49%,
- серед тих, кому виповнилося 35 – 44 роки – 44%,
- менше подорожували люди віком 45 – 54 роки – 34%,
- 55 – 64 роки – 26%,
- а серед 65-річних опитаних та старше – лише 14%.
Мета подорожі
Метою подорожі в Україні для 68% внутрішніх туристів була відпустка, відпочинок та дозвілля:
- 48% віддали перевагу пляжному туризму,
- 36% – екскурсіям,
- 17% – гірськолижним курортам,
- 14% – лікувально-оздоровчим закладам.
83% респондентів планують подорож самостійно / Фото Unsplash
Як українці планують маршрут:
- 83% респондентів планують подорож самостійно,
- використовуючи поради близьких – 31%,
- YouTube – 23%,
- соцмережі та пошукові системи – по 22%,
- навігатори та карти – 19%,
- ресурс booking.com – 16%.
Серед місць розміщення, найпопулярнішими у 2021 році стали орендовані апартаменти (26%) та готелі (25%). При цьому 7% мандрівників віддають перевагу хостелам та бюджетним готелям.
Найчастіше мандрівники пересуваються власним легковим авто (57%), автобуси та поїзди використовує 26% та 25% респондентів відповідно.