Несмотря на вызовы пандемии, отремонтированные дороги подтолкнули украинцев больше путешествовать в пределах страны. Рассказываем об обновленных туристических маршрутах, воспользоваться которыми можно уже сегодня.
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Одесская область
В Одесской области отремонтирован ряд дорог к морю. Это более 50 километров дорог, ведущих к любимым местам отдыха на Черноморском побережье, в частности, по маршруту Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжийка, Приморское – Залив.
Но ключевой туристический узел был решен благодаря завершению 12-летней истории реконструкции моста через Хаджибейский лиман на трассе М-05 Киев – Одесса.
Какие дороги отремонтировали в рамках "Большого строительства" / Фото Unsplash
Николаевская область
Т-15-13 Нечаяне – Очаков еще прошлым летом была в ужасном состоянии. Чтобы добраться до курортного городка Очаков и Черноморской косы, туристы и местные жители местами объезжали разбитый маршрут по полевым дорогам и обочинам. В этом сезоне все 37 километров пути отремонтированы и имеют два слоя нового асфальтобетона.
Херсонская область
В 2021 году был отремонтирован подъезд к заповеднику Аскания-Нова. Укравтодор сообщает, что завершился ремонт на 22 километрах автодороги. Дорогу построили еще в 70-х годах прошлого столетия, но ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас она безопасна и удобна для путешествий.
Запорожская область
В прошлом году полностью отремонтировали дорогу Н-30 Васильевка – Бердянск, протяженностью 119 километров, которая также является одной из основных транспортных артерий области. Также обновили еще 42 километра дороги в курортный поселок Кирилловка Т-08-20 Акимовка – Кирилловка, ремонтировали ее впервые за 40 лет.
Донецкая область
Обновлен маршрут в Национальный природный парк "Святые горы". В 2021 году восстановлено 4,9 километра Т-05-21 /М-03/ – подъезд к Святогорску. В планах – восстановление еще 4,4 километра трассы.
Харьковская область
В 2021 году восстановлен "Т-21-13 Золочев – Максимовка" в село Сковородиновка (Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды). В 2022 году Укравтодор планирует восстановить еще 30 километров по маршруту в деревню городского типа Старый Салтов (автомобильная дорога Т-21-04 Харьков – Волчанск – контрольно-пропускной пункт "Чугуновка").
Черкасская область
В течение 2020 – 2021 годов работали над маршрутом в Шевченковский национальный заповедник (автомобильная дорога Р-10 Канев – Чигирин – Кременчуг), протяженностью 25 километров.
На некоторых дорогах это первый ремонт за 50 лет / Фото Unsplash
Волынская область
В агентстве рассказали о начале ремонтных работ на трассах к озерам на территории Шацкого национального природного парка. На некоторых дорогах это первый ремонт за 50 лет.
- Т-03-02 Песча – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – / М-06/ – это самая длинная на Волыни автомобильная дорога государственного значения. В 2021 году обновлено по маршруту в Шацкие озера, а именно на отрезке Пища – Любомль. В общей сложности – 45,5 километров.
- Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацк – Вилица – Припять – Любохины – /Т-03-08/ – одна из дорог по туристическим маршрутам к озеру Свитязь и другим водоемам. В этом году ее восстановили по всей протяженности – 22,5 километра.
- Т-03-01 Залесье – /Т-03-02/ восстановлена на участке от села Пульмо до урочища "Гряда" (5,6 километра).
Хмельницкая область
В прошлом году отремонтировали 55 километров автодороги Н-03 в направлении от Хмельницкого в Каменец-Подольский. В этом году – еще 30 километров. В 2022 году полностью будет завершен ремонт дороги Н-03 (осталось около 15 км).
В текущем году начали восстановление дороги Т-23-17 Каменец-Подольский – Старая Ушица, ведущая в Бакоту. Работы должны завершиться в течение 2022 года.
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Закарпатская область
- Отремонтировано 44,6 километра самой высокогорной дороги государственного значения в Украине – Т-07-18 Нижние Ворота – Воловец – Межгорье. Ею можно добраться до Национального природного парка Синевир и Буковых подснежников – эти объекты являются Всемирным наследием ЮНЕСКО. Дорога проходит на высоте около 500 метров над уровнем моря.
- Восстановлен самый длинный маршрут области Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов, проходящий через село Деловое на Раховщине.
- В 2021 году восстановлено 44,4 километра Р-21 Долина – Хуст. Автомобильная дорога ведет в Национальный природный парк Синевир. Кроме того, указанный путь является частью Малого карпатского круга.
Ивано-Франковская область
Отремонтировано 45 километров дороги Р-21 Долина – Хуст, являющаяся частью маршрута Малого карпатского круга.
Львовская область
- В прошлом году отремонтировали дорогу Т-14-02 Сходница-Песочная и Т-14-16 Львов – Пустомыты – Меденичи, которые являются маршрутами в курортный город Трускавец и села городского типа Сходница.
- Также в агентстве сообщают об обновлении Т-14-15 Мостиска – Самбор – Борислав в курортный город Трускавец, деревню городского типа Сходница, деревню Нагуевичи и форты Первой мировой войны.
- В 2022 году обещают отремонтировать автомобильные дороги М-06 Киев – Чоп и Т-14-24 Сколе – Славское в курортный поселок Славское. Этот маршрут является частью Малого карпатского круга.
Полный текст публикации Укравтодора
Какие туристические дороги отремонтировали в Украине за 2021 год / Фото фейсбук "Укравтодор"
Обновлены туристические маршруты, воспользоваться которыми можно уже сегодня.
- В Одесской области отремонтирован ряд дорог к морю. Это более 50 километров дорог, ведущих к любимым местам отдыха на Черноморском побережье. Ключевой туристический узел был решен благодаря завершению 12-летней истории реконструкции моста через Хаджибейский лиман.
- Николаевская область. Т-15-13 Нечаяне – Очаков еще прошлым летом была в ужасном состоянии. Чтобы добраться до курортного городка Очаков и Черноморской косы, туристы и местные жители местами объезжали разбитый маршрут по полевым дорогам и обочинам. В этом сезоне все 37 километров пути отремонтированы и имеют два слоя нового асфальтобетона.
- Херсонская область. Р-47 Подъезд к заповеднику Аскания-Нова, отремонтировано важное для региона туристическое направление.
- До Азовского побережья – отремонтированными дорогами в Запорожской области. В этом году обновили еще 42 километра дороги в курортный поселок Кирилловка Т-08-20 Акимовка – Кирилловка, ремонтировали ее впервые за 40 лет.
- Донецкая область. Маршрут в Национальный природный парк "Святые горы".
- Харьковская область. В 2021 году восстановлен Т-21-13 Золочев-Максимовка до села Сковородиновка.
- Черкасская область. В течение 2020 – 2021 годов работали над маршрутом в Шевченковский национальный заповедник.
- Волынская область. Начали ремонтировать дороги к самому известному туристическому "магниту" Волыни: озерам на территории Шацкого национального природного парка. На некоторых дорогах это первый ремонт за 50 лет.
- Хмельницкая область В прошлом году отремонтировали 55 километров автодороги Н-03 в направлении Хмельницкого Каменец-Подольского. В этом году – еще 30 километров. В текущем году начали восстановление дороги Т-23-17 Каменец-Подольский – Старая Ушица, ведущая в Бакоту.
- Закарпатская область. Самая высокогорная дорога государственного значения в Украине – Т-07-18 Нижние Ворота – Воловец – Межгорье отремонтирована в 2020 году на 44,6 километра. Восстановлен самый длинный маршрут области Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов, проходящий через географический центр Европы, село Деловое на Раховщине. В 2021 году восстановлено 44,4 километра Р-21 Долина – Хуст. Автомобильная дорога ведет в Национальный природный парк Синевир.
- Ивано-Франковская область. 45 километров дороги Р-21 Долина – Хуст, которая является частью маршрута Малого карпатского круга – отремонтировано.
- Львовская область. Отремонтировали дорогу Т-14-02 Сходница-Песочная и Т-14-16 Львов – Пустомыты – Меденичи, которые являются маршрутами в курортный город Трускавец и посёлок городского типа Схидныца. Обновили Т-14-15 Мостиска – Самбор – Борислав.