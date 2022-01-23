Государственное агентство развития туризма решило помочь туристам и составило перечень таких локаций. В них можно не только насладиться морозным воздухом и живописными пейзажами, но найти следы на снегу диких животных или понаблюдать за птицами.

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ГАРТ назвал 5 лучших нацпарков Украины для зимнего путешествия

Национальный природный парк "Синевир", Закарпатская область

Это едва ли не самая живописная локация Украины, ведь зимой здесь все превращается в сказку – заснеженные горы, озера, покрытые льдом, и водопад "Белый зверь", поражающий своей вычурностью.



Национальный природный парк "Синевир" в Закарпатье / Фото Bohdan Mahdych

Впрочем, не следует ограничиваться только знаменитым озером Синевир, поскольку есть немало других интересных мест для посещения, таких как Центр реабилитации медведей или музей "Старая деревня" в Колочаве. К слову, там же можно посетить центр реабилитации хищных птиц "Сапсан" и выпить воды из минерального источника.

Галицкий национальный природный парк, Ивано-Франковская область

Если вы хотите полностью очароваться покрытыми снегом уникальными буковыми лесами с карстовыми скалами и пещерами, то отправляйтесь к этой локации. Ей есть что предложить своим посетителям.



Галицкий национальный природный парк / Фото из фейсбука ГАРТ

Интересно, что парк является пристанищем для редких животных, охраняемых законом Украины. А еще здесь расположен Центр реабилитации попавших в беду диких животных.

Национальный природный парк "Святые горы", Донецкая область

Как правило, туристы думают, что в этом нацпарке можно полюбоваться только застывшей рекой Северский Донец, а зря! Здесь есть еще и меловые горы.

Настоящей жемчужиной заповедника считают пещерные храмы с сооруженной на меловой скале Николаевской церковью. Пожалуй, зимой она вам напомнит дворец Снежной королевы.



Зимние пейзажи в нацпарке "Святые горы" / Фото с инстаграма @npp_svyatygory

Природа этой местности и ее окрестностей сохранила условия существования многих редких птиц. Впрочем, зимой вы их не встретите, так что есть прекрасная возможность вернуться сюда в теплое время года.

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Национальный природный парк "Тузловские лиманы", Одесская область

Это идеальная локация для любителей бердвотчинга, ведь через территорию парка проходит один из самых больших миграционных путей пернатых. Кстати, зимой здесь можно понаблюдать за таким экзотическим видом, как красноглазая казарка.



Птицы в нацпарке "Тузловские лиманы" / Фото Ryzhkov Sergey

Если же наблюдение за птицами не очень привлекает, то для вас открываются бескрайние пейзажи, а запах Черного моря и леса придаст прогулкам еще большее очарование.

Национальный природный парк "Подольские Товтры", Хмельницкая область

Подольские товтры – это место силы и вдохновения, где можно наслаждаться красотой природы размеренно, никуда не торопясь.

Удивительные виды, скованные льдом синие озера, поросшие лесом товтры, и, конечно, неповторимая Бакота с древним скальным монастырем – все это, и не только, привлекает тысячи путешественников в Подольские Товтры. Зима – не исключение, в это время года здесь по-особому красиво! Тем более, зимой в парке действуют пешие, конные и лыжные маршруты.



Национальный природный парк "Подольские Товтры" / Фото из фейсбука ГАРТ

Кстати, в Европе аналогов Подольским Товтрам нет, подобные по геологическим структурам скалистые гряды есть только в Великобритании и США.

Поэтому выбирайте парк, который больше нравится, и не тратьте попусту время – отправляйтесь в путешествие!