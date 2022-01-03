Wizz Air запустит 8 новых рейсов в европейские города: куда будет летать

Авиакомпании постоянно открывают новые рейсы по всему миру. Венгерский лоукостер Wizz Air – не исключение!

Авиаперевозчик анонсировал открытие 8 новых маршрутов в ряд европейских городов. Их запуск намечен на 2022 год.

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Wizz Air анонсировал 8 новых рейсов в города Европы

В 2022 году лоукостер добавляет в свою маршрутную сеть рейсы в Рим, Прагу, Турин, Лондон и Ниццу.

Так, с 1 февраля Wizz Air будет летать из Палермо в Рим. Рейсы будут осуществляться ежедневно.

Из Милана в Прагу первый самолет лоукостера отправится 27 марта. Частота полетов составит 5 раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Уже с 28 марта авиакомпания будет выполнять рейсы из итальянского города Ламеция-Терме в Турин. Будет летать трижды в неделю – по понедельникам, четвергам и пятницам.

В этот же день откроют рейсы из Тираны и Варшавы в Ниццу, а с 29 марта во французский городок можно будет улететь и из Неаполя. Частота – трижды в неделю – каждый вторник, четверг и субботу.

Еще одним новым направлением Wizz Air стал рейс из Сараево в Лондон. Его запуск намечен на 29 марта во вторник и субботу.

С 30 марта дважды в неделю – по понедельникам и пятницам – авиаперевозчик начнет полеты из Палермо в Прагу.

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