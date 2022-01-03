Wizz Air запустит 8 новых рейсов в европейские города: куда будет летать
Источник:твитер Wizz Air
Авиакомпании постоянно открывают новые рейсы по всему миру. Венгерский лоукостер Wizz Air – не исключение!
Авиаперевозчик анонсировал открытие 8 новых маршрутов в ряд европейских городов. Их запуск намечен на 2022 год.
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Wizz Air анонсировал 8 новых рейсов в города Европы
В 2022 году лоукостер добавляет в свою маршрутную сеть рейсы в Рим, Прагу, Турин, Лондон и Ниццу.
Так, с 1 февраля Wizz Air будет летать из Палермо в Рим. Рейсы будут осуществляться ежедневно.
Из Милана в Прагу первый самолет лоукостера отправится 27 марта. Частота полетов составит 5 раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Уже с 28 марта авиакомпания будет выполнять рейсы из итальянского города Ламеция-Терме в Турин. Будет летать трижды в неделю – по понедельникам, четвергам и пятницам.
В этот же день откроют рейсы из Тираны и Варшавы в Ниццу, а с 29 марта во французский городок можно будет улететь и из Неаполя. Частота – трижды в неделю – каждый вторник, четверг и субботу.
Еще одним новым направлением Wizz Air стал рейс из Сараево в Лондон. Его запуск намечен на 29 марта во вторник и субботу.
С 30 марта дважды в неделю – по понедельникам и пятницам – авиаперевозчик начнет полеты из Палермо в Прагу.
Другие интересные новости Wizz Air
- Венгерский лоукостер отменил 36 рейсов из Польши с января по март 2022 года, а также убрал из продажи билеты на 10 рейсов из Украины;
- Авиакомпания открыла продажу билетов на новое направление – будет летать из Львова в испанский город Валенсия;
- Лоукостер заявил о запуске нового маршрута из Киева на литовский морской курорт Паланга;
- Авиаперевозчик решил восстановить 5 рейсов из Львова – Будапешт, Биллунд, Катовице, Вильнюс и Братислава;
- Кроме того, из-за переработки пилотов в Италии отменили рейс Wizz Air – более 100 украинцев на 15 часов застряли в аэропорту Милана