Полеты будут на 230-местном самолете Airbus A321neo. Выполнять их будет новое подразделение авиакомпании – Wizz Air Abu Dhabi.
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Расписание рейсов:
Абу-Даби 10:45 – Киев 15:10, вторник, четверг, воскресенье
Киев 15:55 – Абу-Даби 22:10 вторник, четверг, воскресенье
Минимальная заявленная стоимость авиабилетов начинается от 40 евро в одну сторону. Однако она действует только на семь рейсов до конца года. Билеты на другие рейсы стоят дороже.
Самые низкие тарифы Wizz Air позволяют брать с собой только одно место ручной клади с габаритами до 40х30х20 сантиметров и весом до 10 килограммов.
Напомним, что Wizz Air заявил о запуске четырех новых авиарейсов из Львова. Будут летать в Германию, Польшу и Италию уже с июня 2021 года.