Польоти будуть на 230-місцевому літаку Airbus A321neo. Виконувати їх буде новий підрозділ авіакомпанії – Wizz Air Abu Dhabi.

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Розклад рейсів:

Абу-Дабі 10:45 – Київ 15:10, вівторок, четвер, неділя

Київ 15:55 – Абу-Дабі 22:10 вівторок, четвер, неділя

Мінімальна заявлена ​​вартість авіаквитків починається від 40 євро в одну сторону. Однак вона діє тільки на сім рейсів до кінця року. Квитки на інші рейси коштують дорожче.

Найнижчі тарифи Wizz Air дозволяють брати з собою тільки одне місце ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 сантиметрів і вагою до 10 кілограмів.

Wizz Air вперше відкриє рейс в аеропорт Бориспіль за останні 10 років. У 2011 році лоукостер переніс базу в аеропорт "Київ" (Жуляни). Однак параметри смуги в Жулянах не дозволяють використовувати літаки A321neo з повним завантаженням.

Нагадаємо, що Wizz Air заявив про запуск чотирьох нових авіарейсів зі Львова. Будуть літати у Німеччину, Польщу та Італію вже з червня 2021 року.