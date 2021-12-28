Wizz Air организовал однодневную распродажу: билеты из Украины от 279 гривен
Источник:lowcost.ua
Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air анонсировала акцию, которая распространяется и на рейсы из Украины. Скидка 25% действует только сегодня.
Билеты бронируйте на официальном сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.
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Wizz Air организовал однодневную распродажу
Авиаперевозчик совершает полеты из 5 украинских городов – Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья. С картой направлений авиакомпании можно ознакомиться по ссылке.
Стоимость билетов из украинских городов начинается с 279 гривен. Самый дешевый тариф подразумевает только маленькую ручную кладь размером 40x30x20 сантиметров.
Пример бронирования билетов со скидкой 25%:
Отмечается, что скидка применяется к тарифу и обязательному сбору, но не покрывает административный сбор и дополнительные услуги.
Другие интересные новости Wizz Air
- Венгерский лоукостер отменил 36 рейсов из Польши с января по март 2022 года, а также объявил об отмене 84 рейсов по Европе ;
- Авиакомпания открыла продажу билетов на новое направление – будет летать из Львова в испанский город Валенсия;
- Лоукостер заявил о запуске нового маршрута из Киева на литовский морской курорт Паланга;
- Авиаперевозчик решил восстановить 5 рейсов из Львова – Будапешт, Биллунд, Катовице, Вильнюс и Братислава;
- Кроме того, из-за переработки пилотов в Италии отменили рейс Wizz Air – более 100 украинцев на 15 часов застряли в аэропорту Милана.