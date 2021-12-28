Wizz Air организовал однодневную распродажу: билеты из Украины от 279 гривен

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air анонсировала акцию, которая распространяется и на рейсы из Украины. Скидка 25% действует только сегодня.

Билеты бронируйте на официальном сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.

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Wizz Air организовал однодневную распродажу

Авиаперевозчик совершает полеты из 5 украинских городов – Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья. С картой направлений авиакомпании можно ознакомиться по ссылке.

Стоимость билетов из украинских городов начинается с 279 гривен. Самый дешевый тариф подразумевает только маленькую ручную кладь размером 40x30x20 сантиметров.

Пример бронирования билетов со скидкой 25%:

Распродажа будет продолжаться до 28 декабря 2021 года включительно и распространяется на отдельные рейсы до 31 мая 2022 года.

Отмечается, что скидка применяется к тарифу и обязательному сбору, но не покрывает административный сбор и дополнительные услуги.

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