Автор работы – Назар Дорош – блоггер, который уже неоднократно удивлял пользователей сети такими видео. Проект "Ukraine is my Home" – тоже его работа.

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По его словам, сегодня он хотел бы показать миру, кто такие украинцы!

Люди – это то, что вдохновляет меня больше всего, – пишет Назар в заметке.

Просматривая это видео, можно подчеркнуть, что украинцы очень отважный, и в определенной степени, безумный народ. Ведь на кадрах они прыгают с самолета, воздушного шара, пьют кофе и читают книгу на его верхушке, гоняют на машинах зимой, и не только. Посмотрите сами!

Отметим, ранее Назар Дорош опубликовал видео "What is Ukraine?". Трехминутный ролик, в котором показаны невероятные кадры украинской природы, по-настоящему "взорвал" сеть, и стал вирусным.

По словам Назара, сначала он только хотел снять Карпаты, но постепенно его проект перерос в нечто большее. Блогер хочет представить целый фильм об Украине, который вызвал бы гордость за нашу страну и ее красоту.