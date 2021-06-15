Автор роботи – Назар Дорош – блогер, який вже неодноразово дивував користувачів мережі такими відео. Проєкт "Ukraine is my Home" – теж його робота.

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За його словами, сьогодні він хотів би показати світу, хто такі українці!

Люди – це те, що надихає мене найбільше, – пише Назар у дописі.

Переглядаючи це відео, можна підкреслити, що українці надзвичайно відважний, й певною мірою, шалений народ. Адже на кадрах вони стрибають з літака, повітряної кулі, чи п'ють каву та читають книгу на її верхівці, ганяють на автівках взимку, й не тільки. Подивіться самі!

Відзначимо, раніше Назар Дорош опублікував відео "What is Ukraine?". Трихвилинний ролик, в якому показані неймовірні кадри української природи, по-справжньому "підірвав" мережу, й став вірусним.

За словами Назара, спочатку він лише хотів зняти Карпати, але поступово його проєкт переріс у щось більше. Блогер хоче представити цілий фільм про Україну, який викликав би гордість за нашу країну і її красу.