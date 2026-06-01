Мадейра – ожидания и реальность: туристка из Украины раскрыла все карты об острове

Мадейра – это тот остров, который овеян большим количеством мифов. Многие туристы боятся лететь сюда из-за одного из самых экстремальных аэропортов мира, взлетно-посадочная полоса которого частично построена над океаном. Но не только это останавливает людей от одного из лучших путешествий в жизни.

Опытная путешественница и тревел-блогерка dashassk_ побывала на Мадейре и записала ролик с ожиданиями от этого острова и реальностью. Он точно пригодится тем, кто мечтал о путешествии на остров "вечной весны".

Читайте также Серфинг, черепахи и нетронутая природа: 5 лучших пляжей Болгарии, которые вас удивят

Ожидания и правда о Мадейре: что нужно знать?

Ожидание №1: поездка на Мадейру – это очень дорого. На самом деле путешествие можно спланировать довольно бюджетно. Путешественница на собственном опыте продемонстрировала, что благодаря правильному планированию Мадейру можно посетить вполне бюджетно и при этом увидеть все важнейшие места острова. Один день на Мадейре стоил ей около 70 евро.

За все путешествие на 8 дней с учетом билетов на самолет украинка заплатила 638 евро. Путешествовала она в компании, поэтому расходы на жилье, аренду автомобиля и бензин разделяли на четверых.

Ожидание №2: очень опасный аэропорт, на котором самолет может так и не приземлиться. Тревел-блогерше повезло и ее самолет успешно приземлился, а на конец отпуска сразу взлетел. Но на самом деле ситуация может сложиться не так положительно. Всего за неделю клиенты блогершы не могли вылететь с острова из-за сильных ветров. Поэтому это ожидание вполне может стать реальностью и, к сожалению, никто от этого не застрахован.

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали истории украинцев, которые не смогли за первый раз прилететь на Мадейру. Из-за того, что взлетно-посадочная полоса расположена между океаном и горами здесь часто дуют сильные ветра. Многим туристам приходилось часами наматывать круги вокруг Мадейры, а чей-то самолет вообще неожиданно улетел на Тенерифе, и потом пассажиры должны были на пароме добираться на Мадейру.

Ожидание №3: очень переменчивая погода. Это действительно так. Из-за уникального субтропического расположения в Атлантическом океане и горного рельефа погода на Мадейре меняется довольно часто, и поэтому с собой нужно брать одежду на все случаи жизни. Это вовсе не означает, что вам придется тащить целый чемодан и дополнительно платить за багаж – путешественница вместила всю одежду на 8 дней в один рюкзак

Ожидание №4: экстремальные дороги, на которых сложно водить авто. А вот это уже зависит от опыта водителя. Украинка на дороге чувствовала себя абсолютно комфортно. Да, здесь есть серпантины, но сами дороги имеют качественное покрытие, поэтому проблем не возникало.

Украинка рассказала интересные детали о Мадейре: видео

Мадейра может быть совершенно разной для каждого туриста. Кого-то она встретит мягкой посадкой и теплым солнцем, а кого-то заставит хорошенько постресовать в небе над аэропортом. Но единственный способ узнать всю правду – это посетить остров.