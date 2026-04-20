Где родилась "королева панка" Вивьен Вествуд: эту локацию знают единицы
- Вивьен Вествуд родилась в деревне Тинтвистл, графство Дербишир, и провела там свое детство и юность.
- Вествуд, вместе с Малкольмом Маклареном, открыла бутик Sex в Лондоне, ставший символом панк-движения 1970-х годов, а ее бренд расширился по всему миру.
Тихая английская деревня с живописными пейзажами когда-то была домом для девушки, которая впоследствии перевернула мир моды. В материале расскажем, где прошли ранние годы легендарного дизайнера Вивьен Вестуд.
Эта женщина повлияла на формирование панк-культуры в Великобритании, пишет Express. Именно ее называют "королевой панка", поскольку Вествуд ввела эстетику панка в высокую моду.
Читайте также Город на Днестре с советской атмосферой: где родился "Король футуропрерий" Гео Шкурупий
Где родилась Вивьен Вествуд?
Расположено к северу от Глоссопа, в районе Хай-Пик графства Дербишир, лежит село Тинтвистл. Географически оно ближе к Манчестеру. Это место привлекает спокойной атмосферой и природными пейзажами, хотя настоящую популярность получило именно благодаря связи с известным дизайнером.
Вивьен Вествуд родилась в 1941 году и провела в этом селе свое детство и юность. Здесь среди сельский пейзажей зарождалась ее любовь к дизайну, хотя и ее жизнь в то время была простой и далекой от будущего мира моды.
Родное село Вивьен Вествуд / Фото Getty Images
В 15 лет она оставила деревню и переехала в Лондон. Именно в столице Великобритании началась ее история становления культовой фигуры в мире моды.
Мир впервые услышал о Вествуд, когда она вместе с Малкольмом Маклареном открыла бутик под названием Sex. В нем появились провокационные дизайны, которые и стали символом нового стиля и сыграли важную роль в становлении панк-движения 1970-х годов.
Магазин быстро стал популярным, а сотрудничество с британской группой Sex Pistols усилило влияние дизайнера. Впоследствии ее бренд расширился, появились новые магазины в Лондоне, а ее имя стало известно далеко за пределами Британии.
Vogue пишет, что Вивьен Вестуд была бунтаркой по природе. Именно она стала пионеркой панк-моды в начале карьеры, тогда матерью романтического шика в начале 1980-х, возродила корсеты и туфли на платформе в 1990-х и превратила свое имя во всемирно известный бренд, вписав свое имя в историю.
Елизавета II даже назначила ее кавалером Ордена Британской империи за вклад в моду и искусство
Известного дизайнера не стало в 2022 году в 81 год. И хотя последние годы она провела в Клэпхэме, церемония прощания состоялась именно в Тинтвистле – в церкви Христа, а похоронили ее на церковном дворе Пресвятой Девы Марии.
Церковь украсили 45 метрами тартана MacLeod Harris – узором, который стал знаковым для дизайнера. Это стало особым жестом чествования ее жизни и творчества.
Теперь память о Вивьен Вествуд живет в самой местности. Ее бренд даже посвятил осенне-зимнюю коллекцию 23/24 года деревне Тинтвистл, подчеркнув связь с ее корнями. Съемки кампании проходили именно здесь, а одной из моделей стала ее внучка Кора Корре.
Деревня Вивьен Вествуд / Фото Manchester Evening News
Сегодня же Тинтвист привлекает не только поклонников моды, но и любителей природы. Село имеет красивые горные ландшафты, поэтому идеально подходит для прогулок.
Исследовав окрестности посетители останавливаются в местном пабе "Бычья голова", чтобы отдохнуть и насладиться атмосферой тихого, но знакового места.
О каких еще локациях стоит знать?
Георгий Нарбут, создатель первой украинской гривны, родился в 1886 году на хуторе Нарбутовка, ныне это Шосткинский район Сумской области.
Сергей Григорьевич, создатель игры STALKER, родился в Киеве, где апрель превращает город в особенно привлекательное для туристов место благодаря цветению каштанов, сакур и магнолий.
Частые вопросы
Какова роль Вивьен Вествуд в формировании панк-культуры в Великобритании?
Вивьен Вествуд повлияла на формирование панк-культуры, введя ее эстетику в высокую моду и открыв вместе с Малкольмом Маклареном бутик под названием 'Sex', который стал символом нового стиля.
Где родилась и выросла Вивьен Вествуд?
Вивьен Вествуд родилась в деревне Тинтвистл, расположенной к северу от Глоссопа, где она провела свое детство и юность среди сельских пейзажей.
Как Вивьен Вествуд почтили после ее смерти?
После смерти Вивьен Вествуд церемония прощания прошла в Тинтвистле - церковь украсили 45 метрами тартана MacLeod Harris, ставшего знаковым для дизайнера, а ее бренд посвятил осенне-зимнюю коллекцию 23/24 года этой деревне.