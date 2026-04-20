Где родилась "королева панка" Вивьен Вествуд: эту локацию знают единицы

Тихая английская деревня с живописными пейзажами когда-то была домом для девушки, которая впоследствии перевернула мир моды. В материале расскажем, где прошли ранние годы легендарного дизайнера Вивьен Вестуд.

Эта женщина повлияла на формирование панк-культуры в Великобритании, пишет Express. Именно ее называют "королевой панка", поскольку Вествуд ввела эстетику панка в высокую моду.

Где родилась Вивьен Вествуд?

Расположено к северу от Глоссопа, в районе Хай-Пик графства Дербишир, лежит село Тинтвистл. Географически оно ближе к Манчестеру. Это место привлекает спокойной атмосферой и природными пейзажами, хотя настоящую популярность получило именно благодаря связи с известным дизайнером.

Вивьен Вествуд родилась в 1941 году и провела в этом селе свое детство и юность. Здесь среди сельский пейзажей зарождалась ее любовь к дизайну, хотя и ее жизнь в то время была простой и далекой от будущего мира моды.



Родное село Вивьен Вествуд / Фото Getty Images

В 15 лет она оставила деревню и переехала в Лондон. Именно в столице Великобритании началась ее история становления культовой фигуры в мире моды.

Мир впервые услышал о Вествуд, когда она вместе с Малкольмом Маклареном открыла бутик под названием Sex. В нем появились провокационные дизайны, которые и стали символом нового стиля и сыграли важную роль в становлении панк-движения 1970-х годов.

Магазин быстро стал популярным, а сотрудничество с британской группой Sex Pistols усилило влияние дизайнера. Впоследствии ее бренд расширился, появились новые магазины в Лондоне, а ее имя стало известно далеко за пределами Британии.

Vogue пишет, что Вивьен Вестуд была бунтаркой по природе. Именно она стала пионеркой панк-моды в начале карьеры, тогда матерью романтического шика в начале 1980-х, возродила корсеты и туфли на платформе в 1990-х и превратила свое имя во всемирно известный бренд, вписав свое имя в историю.

Елизавета II даже назначила ее кавалером Ордена Британской империи за вклад в моду и искусство

Известного дизайнера не стало в 2022 году в 81 год. И хотя последние годы она провела в Клэпхэме, церемония прощания состоялась именно в Тинтвистле – в церкви Христа, а похоронили ее на церковном дворе Пресвятой Девы Марии.

Церковь украсили 45 метрами тартана MacLeod Harris – узором, который стал знаковым для дизайнера. Это стало особым жестом чествования ее жизни и творчества.

Теперь память о Вивьен Вествуд живет в самой местности. Ее бренд даже посвятил осенне-зимнюю коллекцию 23/24 года деревне Тинтвистл, подчеркнув связь с ее корнями. Съемки кампании проходили именно здесь, а одной из моделей стала ее внучка Кора Корре.



Деревня Вивьен Вествуд / Фото Manchester Evening News

Сегодня же Тинтвист привлекает не только поклонников моды, но и любителей природы. Село имеет красивые горные ландшафты, поэтому идеально подходит для прогулок.

Исследовав окрестности посетители останавливаются в местном пабе "Бычья голова", чтобы отдохнуть и насладиться атмосферой тихого, но знакового места.

