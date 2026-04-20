Ця жінка вплинувала на формування панк-культури у Великій Британії, пише Express. Саме її називають «королевою панку», оскільки Вествуд ввела естетику панку у високу моду.
Де народилася Вів’єн Вествуд?
Розташоване на північ від Глоссопа, у районі Хай-Пік графства Дербішир, лежить село Тінтвістл. Географічно воно ближче до Манчестера. Це місце приваблює спокійною атмосферою та природними краєвидами, хоча справжню популярність отримало саме завдяки зв’язку з відомою дизайнеркою.
Вів’єн Вествуд народилася у 1941 році й провела у цьому селі своє дитинство та юність. Тут серед сільський пейзажів зароджувалася її любов до дизайну, хоч і її життя на той час було простим і далеким від майбутнього світу моди.
Рідне село Вів'єн Вествуд / Фото Getty Images
У 15 років вона залишила село й переїхала до Лондона. Саме у столиці Великої Британії почалася її історія становлення культової постаті у світі моди.
Світ вперше почув про Вествуд, коли вона разом з Малкольмом Маклареном відкрила бутик під назвою Sex. У ньому з’явилися провокаційні дизайни, які й стали символом нового стилю й відіграли важливу роль у становленні панк-руху 1970-х років.
Магазин швидко став популярним, а співпраця з британським гуртом Sex Pistols посилила вплив дизайнерки. Згодом її бренд розширився, з’явилися нові магазини в Лондоні, а її ім’я стало відоме далеко за межами Британії.
Vogue пише, що Вів'єн Вестуд була бунтаркою за природою. Саме вона стала піонеркою панк-моди на початку кар'єри, тоді матір’ю романтичного шику на початку 1980-х, відродила корсети й туфлі на платформі в 1990-х і перетворила своє ім’я на всесвітньо відомий бренд, вписавши своє ім'я в історію.
Єлизавета II навіть призначила її кавалером Ордена Британської імперії за внесок у моду й мистецтво.є
Відомої дизайнерки не стало у 2022 році у 81 рік. І хоч останні роки вона проведа у Клепгемі, церемонія прощання відбулася саме в Тінтвістлі – у церкві Христа, а поховали її на церковному подвір’ї Пресвятої Діви Марії.
Церкву прикрасили 45 метрами тартану MacLeod Harris – візерунком, який став знаковим для дизайнерки. Це стало особливим жестом вшанування її життя й творчості.
Тепер пам’ять про Вів’єн Вествуд живе в самій місцевості. Її бренд навіть присвятив осінньо-зимову колекцію 23/24 року селу Тінтвістл, підкресливши зв’язок з її корінням. Зйомки кампанії проходили саме тут, а однією з моделей стала її онука Кора Корре.
Село Вів'єн Вествуд / Фото Manchester Evening News
Сьогодні ж Тінтвіст прираблює не лише шанувальників моди, але й любителів природи. Село має красиві гірські ландшафти, тож ідеально підходить для прогулянок.
Дослідивши околиці відвідувачі зупиняються у місцевому пабі "Бичача голова", щоб відпочити й насолодитися атмосферою тихого, але знакового місця.
