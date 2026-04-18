И родились они в Киеве, собственно, как и сам Григорович. Со ссылкой на kcacmt.univ.kiev.ua рассказываем об этом и о нашей столице в апреле подробнее.

Чем интересен апрельский Киев – город, который вдохновил создателя известной украинской игры STALKER?

В апреле 2026 года сеть АТБ запустила коллаборацию с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Речь идет о 48 коллекционных карточках и альманахе-артбуке – и это не просто альбом для хранения карточек, а полноценный путеводитель по вселенной игры. Все это вызвало очередную волну ажиотажа и обсуждений в социальных сетях.

А значит, имеем еще один повод вспомнить, что создатель игры Сергей Григорович родился в Киеве 18 апреля 1978 года, как отмечает портал my.ua, а именно на Оболони. И именно сейчас в столице начинается один из самых красивых сезонов года.

Апрель превращает Киев в совсем другой город. Туристов еще немного, погода мягкая – от 12 до 18 градусов, а каштаны, сакуры и магнолии цветут чуть ли не одновременно. Поэтому в это время столица выглядит "открыточно", что крайне соблазнительно для туристов.

Что лучше всего смотреть в Киеве в это время? Главные туристические точки компактно расположены на правом берегу Днепра. Это Киево-Печерская лавра с подземными пещерами, Успенский собор и колокольня с панорамой на Днепр, и, конечно, Софийский собор, заложенный в XI веке при Ярославе Мудром – апрельское цветение вокруг делает его двор особенно фотогеничным.

Нельзя также пропустить Андреевский спуск – знаменитую улицу художников и галерей с церковью Андрея Первозванного наверху. И куда же весной без Ботанического сада Гришко – это аж 130 гектаров, где в апреле цветут сакуры и магнолии. Также можно забежать в парк Феофания с десятком озер и гротами на южной окраине города.

К слову, фанаты S.T.A.L.K.E.R. и любители квестов без проблем могут найти в Киеве кое-что особенно интересное именно для себя. Там есть сразу несколько эскейп-румов на тему игры, например "Останови взрыв на станции" от Factoria и похожая забава в развлекательном центре LaserQuest.

От центральных вокзалов до большинства достопримечательностей можно добраться метро или такси за 15 – 30 минут. Большинство хостелов и гостиниц в Киеве в апреле 2026 года принимают бронирования – останавливаться удобнее всего на Подоле или в районе Крещатика, где самая высокая концентрация достопримечательностей.

