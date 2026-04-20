Речь идет о Бендерах в Молдове – родном крае Гео Шкурупия. Со ссылкой на history.org.ua рассказываем обо всем этом подробнее.

Смотрите также Здесь живет более 12 тысяч жителей: где расположено самое большое село Европы

Город на Днестре, где родился гений авангарда Гео Шкурупий: чем интересны Бендеры в Молдове?

Гео Шкурупий – украинский поэт, прозаик, киносценарист и, скажем так, провокатор в хорошем смысле. А родился он 20 апреля 1903 года в Бендерах, как отмечает uinp.gov.ua, ныне расположенных в Молдове, в семье железнодорожника.

Его первый сборник вышел в 1922, когда Гео было всего 19 лет – это были "Психетозы", а на его обложке красовалась надпись: "Король футуропрерий Гео Шкурупий". Сначала это вызвало скандал в литературной среде, но со временем самоназвание "прилипло".

А еще с тем же временем Шкурупий стал одним из лидеров панфутуризма, издавал другие сборники, писал репортажи и снимал кино. Но все это, к сожалению, только до 30 лет – в 1937 году его расстреляли в советских застенках. Молодой гений авангарда в украинской национальной памяти стал частью Расстрелянного возрождения.

Между тем город, где Гео Шкурупий родился, и сегодня живет своей отдельной и очень особенной жизнью. Прежде всего следует знать, что Бендеры официально является частью Молдовы, но фактически находятся под контролем непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".

Бендерская крепость и город Бендеры: смотрите видео vic-dc1ny

Поездка туда возможна, заглянуть можно на маршрутке или поезде, но это один из самых необычных туристических опытов в Восточной Европе. На въезде там выдают временный пропуск, внутри – своя валюта, свои номерные знаки и советская атмосфера, которую уже, к счастью, почти нигде больше не встретишь.

Лежат Бендеры в 80 километрах от Кишинева. Главная достопримечательность города – крепость, возведенная около 1540 года османскими архитекторами на правом берегу Днестра. Она пережила осады Петра I, пребывание Карла XII и Мазепы, несколько российско-турецких войн и многое другое.

К слову, Иван Мазепа оказался в Бендерах после поражения под Полтавой в 1709 году. Собственно, в ночь на 22 сентября того же года Мазепа здесь и умер, в Варнице вблизи Бендерской крепости. На той локации сейчас стоит памятный знак в честь гетмана, установленный местной украинской общиной.

Крепость в целом частично открыта для туристов. Рядом расположены советские мемориалы, Преображенский собор и набережная Днестра для вечерних прогулок. На обед советуют заехать в соседнее болгарское село Парканы – там подают домашние вина и молдавские блюда под открытым небом.

Какие еще туристические магниты Молдовы стоит посетить?