Особенно активно тренд на страны без большого количества туристов поддерживает поколение Z и миллениалы, которым нравятся аутентичные направления, пишет Euronews. Не менее важным фактором становится и бюджет, потому что менее популярные направления значительно доступнее.

Предлагаем посмотреть несколько известных стран, которые посещают совсем мало туристов.

Какие страны почти не посещают туристы?

Молдова

Эту страну в Европе посещают меньше, однако она достаточно интересна, поскольку Молдова сочетает различные культурные влияния – от советских до румынских. Это отражается в архитектуре и повседневной жизни.

Страна известна своими винными традициями. Здесь путешественники могут посетить Милештий Мичи с крупнейшей в мире коллекцией вин или исследовать подземные галереи Криковы.

Любителям природы понравятся прогулки по столичным паркам, а общее впечатление от путешествия дополнят традиционные блюда и местные напитки.



Лихтенштейн

Это крошечное государство удивительно не появляется в списках туристов как обязательная страна для посещения, однако зря. Альпийские пейзажи, замки на холмах и спокойный ритм жизни создают незабываемые впечатления.

Чтобы быстро ознакомиться со страной в столице Вадуц можно проехаться туристическим поездом. Туристам здесь советуют посетить замок, музеи и художественные галереи.

Для активного отдыха подойдет Мальбун – горный курорт, который одинаково популярен зимой и летом. Среди необычных развлечений – прогулка по горам в компании лам.



Сан-Марино

Страна расположена среди итальянских холмов, и открывает впечатляющие виды на Адриатику. Среди главных достопримечательностей – средневековые башни, правительственное здание и базилика. Получить яркие впечатления можно на канатной дороге или на прогулке вдоль скальных маршрутов.



Косово

Пока Косово не входит в список самых популярных туристических направлений. Впрочем, некоторые путешественники здесь отмечают красивые горные пейзажи, османское наследие и современную городскую жизнь.

В Призрене стоит подняться к крепости, чтобы увидеть город с высоты, а в Приштине – прогуляться по центральным улицам. Здесь советуют посетить исторические монастыри и традиционные базары, а лучше почувствовать страну поможет местная кухня.



Северная Македония

Эта страна все еще остается недооцененной. Однако Охридское озеро – одна из главных жемчужин страны. В столице Скопье можно проследить ощутимый контраст между прошлым и современностью.

Любителям природы здесь понравятся парки с горами, озерами и редкими животными. Завершить путешествие стоит дегустацией местный вин и традиционных напитков.



К слову, украинцы назвали такие города, как Милан, Венеция, Париж, Барселона и Валенсия, переоцененными из-за нехватки впечатлений, грязь или высокой стоимости. Какие туристические направления не оправдали ожиданий туристов обсудили на платформе тредс под публикацией poehalisbestie.

Дубай, Афины, Неаполь, Майорку и Сардинию также критикуют за высокие цены и хаотичную атмосферу, несмотря на их популярность как туристических направлений.

