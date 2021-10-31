"Ужасные выходные" с Ryanair: лоукостер устроил распродажу с авиабилетами от 5 евро

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair предлагает своим клиентам дешевые авиабилеты. Лоукостер устроил распродажу "Ужасные выходные" по случаю Хэллоуина.

Дешевые билеты можно забронировать на сайте авиакомпании, с помощью сервиса Fare Finder. Также рекомендуем воспользоваться поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.

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Ryanair устроил распродажу по случаю Хэллоуина

Ryanair предлагает билеты на некоторые рейсы из Киева, Львова и Одессы по 4,9 евро и от 9,9 евро. Больше направлений с ценой от 7.9 евро из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Херсона.

Забронировать билеты с ценой от 4.9 евро можно примерно по 10 направлениям, а от 7.9 и 9.9 евро доступно более 50 направлений.

В стоимость самых дешевых билетов по тарифу Value входит только маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограмм.

Подробнее о направлениях читайте по ссылкам: Киев

Акционные билеты есть на разные даты в ноябре – декабре 2021 года.

Обратите внимание! Распродажа будет продолжаться до 31 октября включительно и распространяется на полеты с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.

Также в авиакомпании советуют проверять условия въезда в страны Европы на сайте консульской службы МИД Украины.

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