Поездка в Португалию может быть доступной, если знать, на чем стоит сэкономить. Популярный туристический путеводитель Lonely Planet дал советы, как туристам не переплачивать в этой стране.

Читайте также Это рай, но есть нюансы: кому не подойдет отдых в Хорватии

Как увидеть Португалию с ограниченным бюджетом?

1. Избегайте поездок в высокий сезон. Из-за начала пляжного сезона и популярных ежегодных фестивалей летом Португалию посещает больше людей. Рост спроса приводит к повышению цен на проживание и аренду автомобилей. Если вы хотите отдохнуть на берегу океана в Алгарве, то стоит рассмотреть поездку в октябре, когда погода все еще солнечная, а цены на отели падают вплоть до 75%.

Зимой можно сэкономить на парковке, поскольку многие курортные города отменяют плату за парковку на этот период.

2. Посетите бесплатные фестивали. Местные фестивали и праздники лучше всего передают колорит и атмосферу страны. В Португалии проходит немало бесплатных фестивалей в разное время года. Например, в феврале и марте проходит красочный карнавал в Авейре, в мае – студенческое празднование Queima das Fitas в Коимбре и т. д.

3. Избегайте туристических мест. Цены в раскрученных местах обычно выше. Поэтому вместо отпуска в Алгарве спланируйте поездку на Серебряный берег, где пляжи не хуже, а цены доступнее.

4. Выбирайте хостел вместо квартиры. В последние годы стоимость аренды жилья в Португалии на Airbnb значительно выросла. Чтобы не переплачивать, можно выбрать хостел или семейный гостевой дом. Кстати, в Порту и Лиссабоне есть очень хорошие и качественные хостелы.

5. Питайтесь в снэк-барах. Вместо того чтобы тратить деньги на завтраки в ресторанах или дополнительно заказывать их в отеле, можно питаться в местных снэк-барах. Латте, сэндвич с жареным сыром и ветчиной и традиционный десерт паштел-де-ната редко стоят дороже 5 евро.

6. Бронируйте билеты на транспорт со скидкой. Билеты на поезда и автобусы дальнего следования появляются в продаже за 60 дней до отправления. За 8 дней до отправления можно приобрести билет со скидкой до 65%, а за 5 дней – до 50%. Однако на поезда, курсирующие в пределах одного региона, такие скидки не распространяются.

Отпуск в Лиссабоне / Фото Depositphotos

7. Купите проездной. Чтобы сэкономить на городском транспорте, выгодно приобрести специальную проездную карту, которую можно пополнять. В Лиссабоне это Navegante, а в Порту – Andante.

8. Носите с собой наличные. Многие небольшие кафе и магазины в Португалии не принимают международные карты. Из-за этого в туристических местах распространились банкоматы White Label, которые взимают более высокую комиссию и предлагают невыгодный курс. Лучше расплачиваться наличными, чтобы не терять деньги зря.

9. Устраивайте пикники с красивым видом. Провести вечер в ресторане на крыше – удовольствие не из дешёвых. Только один коктейль может стоить около 20 евро. Чтобы сэкономить, но при этом не лишиться впечатлений, можно взять с собой вино или другой любимый напиток и устроить небольшой пикник на закате на одной из смотровых площадок, которых в Португалии немало.

10. Пообедайте в чураскерии. В семейных чураскериях – заведениях, где готовят мясо на гриле – можно заказать сытный обед всего за 12 евро.

Куда поехать в отпуск бюджетным туристам?

Ранее мы рассказывали об одних из самых дешёвых пляжных направлений в Европе, которые подойдут для туристов с ограниченным бюджетом. В списке оказался греческий остров Калимнос, расположенный у берегов Турции. Здесь есть красивые города, тихие рыбацкие деревни и живописные пляжи, а цены при этом очень доступные.

Также туристы могут спланировать поездку в албанскую Саранду, где даже в центре города можно арендовать жилье за 20 долларов.