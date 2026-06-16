Поїздка у Португалію може бути доступною, якщо знати, на чому варто економити. Популярний туристичний путівник Lonely Planet дав поради, як туристам не переплачувати у цій країні.

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Як побачити Португалію з обмеженим бюджетом?

1. Уникайте подорожі у високий сезон. Через початок пляжного сезону та популярні щорічні фестивалі влітку Португалію відвідує більша кількість людей. Збільшення попиту провокує зростання цін на проживання і оренду автомобілів. Якщо ви хочете відпочити на березі океану в Алгарве, то варто розглянути поїздку у жовті, коли погода все ще сонячна, а ціни на готелі падають аж до 75%.

Взимку можна зекономити на паркуванні, оскільки багато курортних міст скасовують плату за парковку на цей період .

2. Відвідайте безкоштовні фестивалі. Місцеві фестивалі і святкування найкраще передають колорит і атмосферу країни. У Португалії відбувається чимало безкоштовних фестивалів у різні пори року. Наприклад, у лютому і березні проходить барвистий карнавал в Авейру, у травні – студентське святкування Queima das Fitas у Коїмбрі тощо.

3. Уникайте туристичних локацій. Ціни у розпіарених місцях зазвичай дорожчі. Тож замість відпустки в Алагрве сплануйте поїздку на Срібний берег, де пляжі не гірші, а ціни доступніші.

4. Оберіть хостел замість квартири. Останніми роками вартість оренди житла у Португалії на Airbnb значно зросла. Щоб не переплачувати, можна обрати хостел або гостьовий сімейний будинок. До речі, у Порту і Лісабоні є дуже хороші і якісні хостели.

5. Харчуйтеся у снек-барах. Замість того щоб витрачати гроші на сніданки у ресторанах або додатково замовляти його у готелі, можна харчуватися у місцевих снек-барах. Лате, сендвіч із смаженим сиром та шинкою і традиційний десерт паштел-де-ната рідко коштуватимуть дорожче ніж 5 євро.

6. Бронюйте квитки на транспорт зі знижкою. Квитки на потяги та автобуси далеко сполучення з'являються у продажі за 60 днів до відправлення. За 8 днів до відправлення можна придбати квиток зі знижкою до 65%, а за 5 днів – до 50%. Однак на потяги, які курсують одним регіоном, такі знижки недоступні.

Відпустка у Лісабоні / Фото Depositphotos

7. Купіть проїзний. Щоб зекономити на міському транспорті, вигідно придбати спеціальну проїзну карту, яку можна поповнювати. У Лісабоні це Navegante, а в Порту – Andante.

8. Носіть з собою готівку. Багато маленьких кафе і магазинів у Португалії не приймають міжнародні картки. Через це у туристичних локаціях поширилися банкомати White Label, які беруть більшу комісію і мають невигідний курс. Краще розрахуватися готівкою, щоб не втрачати гроші на рівному місці.

9. Влаштовуйте пікніки з красивим видом. Провести вечір у ресторані на даху – задоволення недешеве. Лише один коктейль може коштувати близько 20 євро. Щоб зекономити, але при цьому не втратити враження, можна взяти вино чи інший улюблений напій та організувати невеликий пікнік на заході сонця на одному з оглядових майданчиків, яких у Португалії є чимало.

10. Пообідайте у чураскерії. У сімейних чураскеріях – закладах, де готують м'ясо на грилі – можна замовити ситний обід всього за 12 євро.

Куди поїхати у відпустку бюджетним туристам?

Раніше ми розповідали про одні з найдешевших пляжних напрямків у Європі, які підійдуть для туристів з обмеженим бюджетом. У списку опинився грецький острів Калімнос, який розташований біля берегів Туреччини. Тут є красиві міста, тихі рибальські села та мальовничі пляжі, а ціни при цьому дуже доступні.

Також туристи можуть спланувати подорож в албанську Саранду, де навіть у центрі міста можна орендувати житло за 20 доларів.