Издание Travel Off Path рассказало о 4 пляжных курортах в Европе, которые предлагают чистое море и красивые пляжи по доступным ценам.

Читайте также Пляжи как на Карибах, но с доступными ценами: эта страна в Европе удивит туристов

Куда поехать на море бюджетным туристам?

Варна, Болгария

Этот город расположен недалеко от известного болгарского курорта Золотые пески. Здесь, кроме чистых длинных пляжей, есть рестораны с вкусными и доступными блюдами. Ужин из трех блюд обойдется в 20 – 30 долларов на человека. Любителям истории стоит посетить Варненский некрополь конца V – начала IV века до нашей эры. Здесь археологи нашли большое количество драгоценных изделий из золота. В одной из могил, которая, вероятно, принадлежала вождю или жрецу, обнаружили целых 990 золотых предметов общей массой 1,5 килограмма.

Побережье Варны / Фото Depositphotos

Саранда, Албания

Албанию уже нельзя назвать "скрытой жемчужиной", ведь в последние годы ее заполонили туристы со всего мира. Однако, несмотря на рост популярности, цены здесь еще довольно доступные. Например, в Саранде можно арендовать жилье в центре города всего за 20 долларов за ночь. Элитные варианты обойдутся примерно в 120 долларов за ночь, что тоже не так много, как на других европейских курортах.

Пообедать можно сочным кебабом в лаваше за 5 долларов или заказать полноценный обед из 3 блюд за 20 – 25 долларов с человека.

Вход в Национальный парк Бутринти, расположенный в 18 километрах от Саранды, стоит всего 11 долларов. Это в два, а то и в три раза дешевле, чем билеты в популярные исторические места в Италии или Греции.

Отдых в Саранде / Фото Depositphotos

Северный Кипр

Кипр разделен на две части – на юге находится Республика Кипр, которая является международно признанным государством и членом Европейского Союза, а на севере – Турецкая Республика Северного Кипра, признанная исключительно Турцией. Между ними расположена буферная зона, которую контролируют миротворческие силы ООН. Большинство туристов для отдыха выбирают именно юг Кипра, однако некоторые решаются посетить оккупированную часть.

На самом деле эта территория безопасна для туристов, важно лишь соблюдать правила въезда. Чтобы легально попасть на территорию Северного Кипра, нужно въезжать именно с южной части через официальные пункты пропуска.

Цены в северной части Кипра значительно дешевле. Например, на юге гирос стоит 10 – 12 евро, а похожий на него кебаб на севере обойдется в 3 – 5 евро. Проживание в гостевом доме обойдется примерно в 40 – 70 евро за ночь.

Северный Кипр / Фото Depositphotos

Калимнос, Греция

Этот греческий остров у берегов Турции значительно дешевле популярных Санторини, Миконоса или Закинтоса. Сувлаки и гирос на вынос здесь можно заказать всего за 6 евро, а полноценный обед в ресторане с напитками обойдется в 20 долларов.

Апартаменты стоит бронировать в Потии или Хоре, так как в Масуре и Вате цены могут быть выше.

Несмотря на доступные цены, Калимнос – очень живописен. Здесь есть уютные рыбацкие деревни, живописные пляжи, чистое море и венецианская архитектура.

Греческий остров Калимнос / Фото Depositphotos

Где еще стоит отдохнуть на море этим летом?

Для туристов, которые любят отдыхать в Египте, мы рассказали, как выбрать между курортами Шарм-эш-Шейх и Марса-Алам. Второй выигрывает тем, что на нем практически нет россиян. Кроме того, цены на отели здесь дешевле, а морская фауна – богаче.

Отдых в Болгарии может стать неожиданным открытием, если знать, куда ехать. В этой стране есть живописные пляжи, где можно увидеть уникальные виды птиц, заняться серфингом и даже искупаться в реке прямо у моря.