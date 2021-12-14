Укрзализныця запустит Буковельский экспресс: откуда и куда будет курсировать
Источник:прессслужба Укрзализныци
Укрзализныця продолжает совершенствовать железнодорожное сообщение с туристическими центрами страны. До конца года компания запустит Буковельский экспресс.
Об этом сообщил руководитель пассажирского направления АО Укрзализныця Александр Перцовский. Рассказываем о сроках запуска экспресса и куда он будет курсировать.
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Куда будет курсировать экспресс
Как сообщается на сайте Укрзализныци, экспресс будет курсировать по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта.
Таким образом украинцы и гости страны получают возможность увидеть красоту и исторические достопримечательности города Льва и дальше, непосредственно из Львова, добраться до курорта Буковель, или осуществить мечту подняться на самую высокую гору Украины – Говерлу, доехав до Ворохты,
– добавил Перцовский.
Для маршрута был выбран современный дизель-поезд отечественного производства. Компания должна получить его в течение декабря. Этот поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3 имеет максимальную скорость в 140 километров в час.
В составе поезда 3 вагона – суммарно это 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения.Напомним, недавно Укрзализныця отметила, что спрос на путешествия в Карпаты сейчас даже больше, чем во время докарантинного сезона. Следовательно, перевозчик добавил еще 9 поездов на новогодние праздники.