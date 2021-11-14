Украину посетило более 3 миллионов туристов: откуда приезжают чаще всего – перечень стран

14 ноября 2021 , 17:39
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Источник:

фейсбук ГАРТ Украины

В 2021 году сфера туризма начала постепенно восстанавливаться, в том числе и в Украине. В первые три квартала текущего года в нашу страну въехало немало туристов.

Количество иностранных гостей выросло на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства по развитию туризма Украины.

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Можно отметить рост потоков иностранцев в Украину на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года. В течение 2021 года в Украину приехало более 3 миллионов иностранцев,
– говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этот период произошла переориентация основных туристических рынков для Украины.

По состоянию на октябрь 2021 года Украину посетили 70% европейцев, 25,5% туристов из стран Азии, 3% из Северной Америки, 1,4% из стран Африки, 0,6% и 0,2% из Океании и Южной Америки соответственно.

15 стран, из которых въехало в Украину больше всего туристов:

  1. Молдова – 744 630 (+125,4%);
  2. Россия – 411 373 (+128,3%);
  3. Польша – 209 039 (+78,2%);
  4. Румыния – 200 370 (+107,4%);
  5. Беларусь – 199 553 (+4,7%);
  6. Турция – 171 955 (91,4%);
  7. Венгрия – 152 390 (+56,8%);
  8. Германия – 111 675 (+181,1%);
  9. Израиль – 96 250 (+321,9%);
  10. США – 81 581 (+290,6%);
  11. Саудовская Аравия – 48 660 (+24 475,8%);
  12. Италия – 39 499 (+181,8%);
  13. Великобритания – 37 384 (+146,1%);
  14. Индия – 34 947 (117,8%);
  15. Азербайджан – 33 410 (+202,3%).


Из каких стран приезжает в Украину больше всего туристов / ГАРТ

Обратите внимание! Евросоюз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка". Однако, пускать ли украинцев, каждая страна решает индивидуально. Пока наших туристов готовы принимать 15 стран: Кипр, Эстония, Хорватия, Нидерланды, Чехия, Австрия, Дания, Бельгия, Ирландия, Швеция, Франция, Словакия, Испания, Греция и Латвия.
Автор: Марта Касіянчук