Как сообщили на фейсбук-странице лоукостера, акция будет действовать с 7 по 14 января. Рассказываем, кто может пользоваться предложением.

Следует знать После двух недель полетов: авиакомпания Air Ocean отменила внутренний рейс

Бесплатная перевозка багажа в Bees Airline: что известно

В течение акционного сезона все пассажиры, которые приобрели билеты SMART по цене самого низкого уровня тарифа LIGHT смогут бесплатно путешествовать с багажом до 23 килограмма. По умолчанию этот тариф включает только ручную кладь. В то же время авиакомпания сообщает, что при путешествии в Гянджу (Азербайджан) можно прихватить даже 32 килограмма ручной клади.

Совершить перелет нужно до 31 октября 2022 года.

Обратите внимание. Ранее авиакомпания объявила о возможности бесплатной перевозки спортивного снаряжения на рейсах в зимние курорты Грузии, Андорры (Испании) и Армении.

Bees Airline: коротко

Bees Airline – это украинская бюджетная авиакомпания, основанная в 2019 году. В настоящее время базируется в аэропорту Жуляны города Киева. 22 февраля 2021 в Государственный реестр гражданских воздушных судов Украины были занесены первые воздушные суда перевозчика, а 13 марта 2021 Госавиаслужба Украины выдала компании сертификат эксплуатанта.