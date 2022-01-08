Обычно это свидетельствует о нерентабельности перевозок. Рассказываем, что известно о закрытии рейса.

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Что известно о рейсе Киев – Харьков от Air Ocean Airlines

Первый полет по маршруту перевозчик совершил 24 декабря на региональном самолете АН-148. Перелеты из Киева в Харьков предлагали 6 раз в неделю.

Однако после двух недель полетов Air Ocean Airlines заявила о прекращении обслуживания рейсов по маршруту Киев – Харьков до конца осенне-зимней навигации полетов, которая продлится до конца марта.

Как вернуть средства

Перевозчик отмечает, что пассажирам, успевшим купить билеты, вернут деньги. Для этого нужно обратиться по месту оформления проездных документов. Согласно украинскому законодательству авиакомпания должна выплатить пассажиру дополнительно компенсацию в размере от 250 евро до 600 евро в случае, если рейс отменен не через форс-мажор менее чем за 2 недели до вылета.

В случае рейсов Киев – Харьков, пассажиры могут рассчитывать на компенсацию 250 евро.

Напомним, что ранее авиаперевозчик закрыл внутренний рейс Киев – Черновцы из-за неблагоприятных погодных условий, а также отказался от выхода на маршрут Киев – Ивано-Франковск.