Об этом заявил генеральный директор авиаперевозчика Майкл О'Лири.

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Ryanair отменит рейсы: причина

Лоукостер приостановил 23 маршрута из городов бывшей Югославии, большинство из них – с новой базы в столице Хорватии, Загреб.

По словам Майкла О'Лири, такое решение было принято на фоне отсутствия спроса и распространения нового штамма коронавируса "Omicron".

Пока неизвестно, будут ли восстановлены маршруты, а также частоты, которые будут сокращать Ryanair в следующем месяце, в феврале или марте.

Ryanair страдает от COVID-ограничений

Распространение "Omicron" подталкивает правительства стран усиливать свои меры и вводить дополнительные требования к въезду. Это наносит значительный ущерб многим отраслям, в частности, авиации.

Ирландский лоукостер также пострадал от недавних ограничений на поездки, несмотря на то, что предлагал свои услуги без перерывов по сравнению с другими авиаперевозчиками.

По словам пресс-секретаря Ryanair, авиакомпания сократила свою пропускную способность в следующем месяце на 33%, уменьшив ожидаемый январский трафик с почти 10 миллионов до 6 – 7.

В свете текущей неопределенности по варианту Omicron и ограничений на поездки внутри Европы решение о сокращении расписания на февраль или март 2022 года еще не принято. Эти расписания будут просмотрены в январе, когда станет доступной больше научной информации о варианте Omicron,

– говорится в заявлении Ryanair.

Кроме того, авиакомпания также объявила, что может произойти больше отмен рейсов.