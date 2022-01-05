Об этом заявил генеральный директор авиаперевозчика Майкл О'Лири.
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Ryanair отменит рейсы: причина
Лоукостер приостановил 23 маршрута из городов бывшей Югославии, большинство из них – с новой базы в столице Хорватии, Загреб.
По словам Майкла О'Лири, такое решение было принято на фоне отсутствия спроса и распространения нового штамма коронавируса "Omicron".
Пока неизвестно, будут ли восстановлены маршруты, а также частоты, которые будут сокращать Ryanair в следующем месяце, в феврале или марте.
Ryanair страдает от COVID-ограничений
Распространение "Omicron" подталкивает правительства стран усиливать свои меры и вводить дополнительные требования к въезду. Это наносит значительный ущерб многим отраслям, в частности, авиации.
Ирландский лоукостер также пострадал от недавних ограничений на поездки, несмотря на то, что предлагал свои услуги без перерывов по сравнению с другими авиаперевозчиками.
По словам пресс-секретаря Ryanair, авиакомпания сократила свою пропускную способность в следующем месяце на 33%, уменьшив ожидаемый январский трафик с почти 10 миллионов до 6 – 7.
В свете текущей неопределенности по варианту Omicron и ограничений на поездки внутри Европы решение о сокращении расписания на февраль или март 2022 года еще не принято. Эти расписания будут просмотрены в январе, когда станет доступной больше научной информации о варианте Omicron,
– говорится в заявлении Ryanair.
Кроме того, авиакомпания также объявила, что может произойти больше отмен рейсов.