Йдеться про регулярні рейси між Києвом та Харковом. Перший політ виконали 24 грудня на регіональному літаку Ан-148.
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Air Ocean Airlines відкрила рейси з Києва до Харкова
Полетіти із Києва до Харкова можна буде шість разів на тиждень, а у зворотному напрямку – п'ять.
Розклад рейсів
- Харків 07:35 – Київ 08:45: щодня, крім суботи та неділі
- Київ 20:15 – Харків 21:25: щодня, крім суботи
Графік побудований для зручності харків'янин, адже дозволяє здійснювати одноденні поїздки до столиці України.
Вартість авіаквитків
Ціни на квитки у січні та лютому 2022 року розпочинаються від 971 гривні в один бік.
Найдешевші квитки передбачають перевезення ручної поклажі, багажу та легкий сніданок.
Вартість авіаквитків Харків – Київ на різні дати / Скриншот з системи бронювання авіакомпанії
Інші внутрішні напрямки авіаперевізника
- Київ – Запоріжжя
- Київ – Львів
- Київ – Чернівці
- Львів – Запоріжжя
- Львів – Харків
Нова авіакомпанія Air Ocean Airlines: коротко
Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines була заснована 16 вересня 2020 року, а 27 жовтня 2021 року Державіаслужба України видала компанії ліцензію на перевезення пасажирів повітряним транспортом.
Насамперед авіакомпанія літатиме країною. Польоти виконуватиме на літаках українського виробництва АН-148 та АН-158. Наразі флот складається із двох Ан-148-100E, що раніше експлуатувала російська АНГАРА.