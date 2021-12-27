Йдеться про регулярні рейси між Києвом та Харковом. Перший політ виконали 24 грудня на регіональному літаку Ан-148.

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Air Ocean Airlines відкрила рейси з Києва до Харкова

Полетіти із Києва до Харкова можна буде шість разів на тиждень, а у зворотному напрямку – п'ять.

Розклад рейсів

Харків 07:35 – Київ 08:45: щодня, крім суботи та неділі

07:35 – 08:45: щодня, крім суботи та неділі Київ 20:15 – Харків 21:25: щодня, крім суботи

Графік побудований для зручності харків'янин, адже дозволяє здійснювати одноденні поїздки до столиці України.

Вартість авіаквитків

Ціни на квитки у січні та лютому 2022 року розпочинаються від 971 гривні в один бік.

Найдешевші квитки передбачають перевезення ручної поклажі, багажу та легкий сніданок.



Вартість авіаквитків Харків – Київ на різні дати / Скриншот з системи бронювання авіакомпанії

Інші внутрішні напрямки авіаперевізника

Київ – Запоріжжя

Київ – Львів

Київ – Чернівці

Львів – Запоріжжя

Львів – Харків

Нова авіакомпанія Air Ocean Airlines: коротко

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines була заснована 16 вересня 2020 року, а 27 жовтня 2021 року Державіаслужба України видала компанії ліцензію на перевезення пасажирів повітряним транспортом.

Насамперед авіакомпанія літатиме країною. Польоти виконуватиме на літаках українського виробництва АН-148 та АН-158. Наразі флот складається із двох Ан-148-100E, що раніше експлуатувала російська АНГАРА.