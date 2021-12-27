Речь идет о регулярных рейсах между Киевом и Харьковом. Первый полет совершили 24 декабря на региональном самолете Ан-148.

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Air Ocean Airlines открыла рейсы из Киева в Харьков

Улететь из Киева в Харьков можно будет шесть раз в неделю, а в обратном направлении – пять.

Расписание рейсов

Харьков 07:35 – Киев 08:45: ежедневно, кроме субботы и воскресенья

07:35 – 08:45: ежедневно, кроме субботы и воскресенья Киев 20:15 – Харьков 21:25: ежедневно, кроме субботы

График построен для удобства харьковчанин, ведь позволяет совершать однодневные поездки в столицу Украины.

Стоимость авиабилетов

Цены на билеты в январе и феврале 2022 года начинаются от 971 гривны в одну сторону.

Самые дешевые билеты предполагают перевозку ручной клади, багажа и легкий завтрак.

Стоимость авиабилетов Харьков – Киев на разные даты / Скриншот из системы бронирования авиакомпании

Другие внутренние направления авиаперевозчика

Киев – Запорожье

Киев – Львов

Киев – Черновцы

Львов – Запорожье

Львов – Харьков

Новая авиакомпания Air Ocean Airlines: коротко

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines была основана 16 сентября 2020 года, а 27 октября 2021 года Госавиаслужба Украины выдала компании лицензию на перевозку пассажиров воздушным транспортом.

В первую очередь авиакомпания будет летать по стране. Полеты будут выполняться на самолетах украинского производства АН-148 и АН-158. В настоящее время флот состоит из двух Ан-148-100E, ранее эксплуатировавшихся российской АНГАРА.