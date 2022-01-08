Як повідомили на фейсбук-сторінці лоукостера, акція діятиме з 7 до 14 січня. Розповідаємо, хто може скористатися пропозицією.

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Безкоштовне перевезення багажу у Bees Airline: що відомо

Впродовж акційного сезону, усі пасажири, які придбають квитки SMART за ціною найнижчого рівня тарифу LIGHT зможуть безкоштовно подорожувати з багажем до 23 кілограми. За замовчуванням цей тариф включає лише ручну поклажу. Водночас авіакомпанія повідомляє, що при подорожі до Гянджі (Азербайджан), можна прихопити навіть 32 кілограми ручної поклажі.

Здійснити переліт потрібно до 31 жовтня 2022 року.

Зверніть увагу. Раніше авіакомпанія оголосила про можливість безплатного перевезення спортивного спорядження на рейсах до зимових курортів Грузії, Андорри (Іспанії) та Вірменії.