Можливість безплатного перевезення спортивного спорядження діятиме на рейсах до зимових курортів Грузії, Андорри (Іспанії) та Вірменії.

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На які тарифи поширюється акція

Безплатне перевезення спорядження дозволено за умови якщо тариф вже враховує одиницю зареєстрованого багажу – тарифи Smart та Flex. При цьому лижі чи борди разом з багажем не повинні сумарно перевищувати 23 кілограми, а сума трьох розмірів повинна становити менш ніж 330 сантиметрів.

Також пасажирам пропонується придбати одиницю багажу до тарифу Light, враховуючи розміри та вагу вказані вище. Додаткове місце багажу коштує 26 євро.

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Акція поширюється на наступні напрямки:

з Києва до Барселони;

з Києва до Тбілісі;

з Києва до Батумі;

зі Львова до Тбілісі;

з Одеси до Тбілісі;

з Києва до Єревану;

з Одеси до Єревану.

​Нагадаємо, що нещодавно Bees Airline оголосила про запуск нових рейсів до Австрії, Іспанії та Грузії зі Львова.