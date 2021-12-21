Також лоукостер виконав перший політ за напрямком Київ – Львів. Як зазначається, відтепер цей рейс регулярно курсуватиме до п'яти разів на тиждень.

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Bees запускає рейси до трьох країн ЄС

Крім внутрішніх рейсів, авіаперевізник розширив і географію міжнародних польотів,

– йдеться у повідомленні.

Так, авіакомпанія літатиме до Австрії, Іспанії та Грузії.

До Праги

З 20 грудня Bees Airline почав виконувати рейси до Праги. Полетіти можна щопонеділка та п'ятниці. Розклад рейсів Львів 15:30 – Прага 17:00

15:30 – 17:00 Прага 18:00 – Львів 19:30

Вартість квитків

Квитки зі Львова до Праги обійдуться від 990 гривень, а зворотний квиток, з Праги до Львова, – від 1280 гривень.

Найдешевші квитки передбачають перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х23 сантиметрів і вагою до 7 кілограмів. Також додатково в салон можна взяти невелику річ.

До Барселони

З 22 грудня до 19 січня авіакомпанія Bees літатиме зі Львова до Барселони двічі на тиждень – щосереди та неділі.

Розклад рейсів

Львів 11:15 – Барселона 13:25

11:15 – 13:25 Барселона 14:25 – Львів 18:30

Вартість квитків розпочинається від 1 537 гривень в один бік та від 3 081 гривні в обидва. Вони вміщують лише ручну поклажу.

До Тбілісі

Лоукостер анонсував польоти зі Львова до Тбілісі. Як відомо, польоти здійснюватимуть з 28 грудня 2021 до 1 лютого 2022 року двічі на тиждень – у вівторок та суботу.

Розклад рейсів

Львів 11:00 – Тбілісі 15:55

11:00 – 15:55 Тбілісі 16:55 – Львів 18:10

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Вартість квитків

Квитки вже доступні для бронювання з ціною від 1 530 гривень в один бік та від 3 166 гривень в обидва.

У вартості квитків тільки ручна поклажа з габаритами до 55х40х23 см та вагою до 7 кілограмів.

Зауважимо, раніше українська авіакомпаня Bees Airline отримала права на експлуатацію 12 чартерних курортних напрямків взимку. Зокрема, із Києва до ОАЕ, а також з різних міст України до Єгипту та Кенії.