В цьому мальовничому куточку планети розкинулося чимало унікальних пейзажів, які слід відвідати й додати у свою галерею світлин. Ділимося з вами локаціями Грузії, де можна вдало попозувати.

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5 інстаграмних локацій Грузії

Сванські вежі, Сванетія

Сванетія – особливий регіон на північному заході Сакартвелло, який вважається ще найвисокогірнішим у Грузії. Тому оминути його аж ніяк не можна. Тим паче тут розташовані сванські вежі – архітектурний ансамбль, який занесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Сванетія – край тисячі веж / Фото Getty Images

Для справжніх фотомисливців, Сванетія – ідеальна місцина, адже в ній є все – величні засніжені гірські вершини, стрімкі ріки, середньовічні мури серед гір та сотні сванських веж, які є візитівкою цих країв.

Абуделаурські озера, Хевсуретія

Яка ж добірка без мальовничих озер, ще й у Грузії. На південних схилах Кавказького хребта, біля підніжжя гірського масиву Чаухи, розкинулися три неймовірної краси водойми – Абуделаурські озера.

Кожне з них має свою особливість, наприклад, зелене – найбільш мілководне, блакитне – вважається найкрасивішим та вирізняється заростями рододендронів, що ростуть навколо, а біле – є найглибшим і найвищим озером, колір води у ньому, як молоко.



Абуделаурські озера / Фото з інстаграму @alexskogar8

Ці 3 кольорових озера заховані на висоті 2 600 – 2 800 метрів над рівнем моря, серед скель та альпійських лугів. І, хоч дістатися до них не так легко, воно того варте!

Будинок Мірза-Різа-хана, Боржомі

Очевидно, що жодна подорож до Грузії не обходиться без поїздки в знамените Боржомі. Однак їхати сюди варто не лише задля мінеральної води.

Неподалік від міського парку, у будинку №11 на вулиці Чонказді, розташувався розкішний особняк, датований кінцем XIX століття. Це колишнє помешкання перського консула Мірза Різа-хан Арфа од-Довла – Принц Арфа.



Будинок Мірза-Різа-хана / Фото Pinterest

Локація заслуговує статус однієї з найбільш інстаграмних у Грузії, адже витончені різьблені візерунки, які поєднали у собі грузинський, європейський та іранський стилі екстер'єру, притягують тисячі фототуристів.

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Церква Гергетської Трійці, Гергеті

Коли перебуваєш на висоті 2 170 метрів, а навколо величні вершини з маленькими поселеннями внизу, розумієш, що це те місце, де відчуваєш справжню силу природи. Саме на такій висоті, біля підніжжя гори Казбек, розташована Гергетська церква. Вона була зведена у XIV столітті.

Ще однією причиною для підйому – є мальовничий пейзаж на місто Казбегі, який відкривається зверху.



Церква Гергетської Трійці / Фото iStock

Святиня здається крихітною на фоні величних вершин, але уявити кадри звідси без неї просто неможливо. Вона, безперечно, стане родзинкою ваших світлин!

Печерні міста Уплісцихе

Цей об'єкт притягує до себе не лише людей, які постійно перебувають в гонитві за красивими світлинами, а й тих, що бажають зануритися в атмосферу справжньої старовини. Печери міста зберігають 3000-річну історію. Повірте, вона повна загадкових фактів і таємниць, які вам доведеться розгадати.



Печерні міста Уплісцихе / Фото iStock

Древнє місто Уплісцихе розташовується на сході Грузії, за сто кілометрів від столиці та дванадцять від Горі. Нерідко його називають грузинською Петрою.

До слова, місцевість також входить в список ЮНЕСКО. Тож, хоча б через це, заслуговує бути сфотографованою.

Названі локації – лише маленька частинка тих, які слід відвідати й додати у свою галерею світлин. Тому плануйте мандрівку та вирушайте на "фотополювання"!