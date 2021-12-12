В этом живописном уголке планеты раскинулось немало уникальных пейзажей, которые нужно посетить и добавить в свою галерею фотографий. Делимся с вами локациями Грузии, где можно успешно попозировать.

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5 инстаграммных локаций Грузии

Сванские башни, Сванетия

Сванетия – особый регион на северо-западе Сакартвелло, который считается самым высокогорным в Грузии. Поэтому обойти его никак нельзя. Тем более здесь расположены сванские башни – архитектурный ансамбль, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Сванетия – край тысячи башен / Фото Getty Images

Для настоящих фотоохотников, Сванетия – идеальное место, ведь в ней есть все – величественные заснеженные горные вершины, стремительные реки, средневековые стены среди гор и сотни сванских башен, которые являются визитной карточкой этих краев.

Абуделаурские озера, Хевсуретия

Какая подборка без живописных озер, еще и в Грузии. На южных склонах Кавказского хребта, у подножия горного массива Чаухи, раскинулись три невероятной красоты водоема – Абуделаурские озера.

Каждое из них имеет свою особенность, например, зеленое – наиболее мелководное, голубое – считается самым красивым и отличается зарослями вокруг рододендронов, а белое – является самым глубоким и высоким озером, цвет воды в нем как молоко.



Абуделаурские озера / Фото с инстаграма @alexskogar8

Эти 3 цветных озера спрятаны на высоте 2 600 – 2 800 метров над уровнем моря, среди скал и альпийских лугов. И, хотя добраться до них не так легко, оно того стоит!

Дом Мирза-Риза-хана, Боржоми

Очевидно, что ни одно путешествие в Грузию не обходится без поездки в знаменитое Боржоми. Однако ехать сюда стоит не только из-за минеральной воды.

Недалеко от городского парка, в доме №11 по улице Чонказди, расположился роскошный особняк, датированный концом XIX века. Это бывшее помещение персидского консула Мирза Риза-хан Арфа од-Довла – Принц Арфа.



Дом Мирза-Риза-хана / Фото Pinterest

Локация заслуживает статус одной из наиболее инстаграмных в Грузии, ведь утонченные резные узоры, объединившие в себе грузинский, европейский и иранский стили экстерьера, привлекают тысячи фототуристов.

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Церковь Гергетской Троицы, Гергети

Когда находишься на высоте 2 170 метров, а вокруг величественные вершины с маленькими поселениями внизу, понимаешь, что это то место, где чувствуешь истинную силу природы. Именно на такой высоте, у подножия горы Казбек, расположена Гергетская церковь. Она была возведена в XIV веке.

Еще одной причиной для подъема является живописный пейзаж на город Казбеги, который открывается сверху.



Церковь Гергетской Троицы / Фото iStock

Святыня кажется крохотной на фоне величественных вершин, но представить кадры отсюда без нее просто невозможно. Она, безусловно, станет изюминкой ваших фотографий!

Пещерные города Уплисцихе

Этот объект притягивает к себе не только людей, которые постоянно находятся в погоне за красивыми фотографиями, но и желающих погрузиться в атмосферу настоящей старины. Пещеры города сохраняют 3000-летнюю историю. Поверьте, она полна загадочных фактов и тайн, которые вам придется разгадать.



Пещерные города Уплисцихе / Фото iStock

Древний город Уплисцихе располагается на востоке Грузии, в ста километрах от столицы и двенадцати от Гори. Нередко его называют грузинской Петрой.

Кстати, местность также входит в список ЮНЕСКО. Поэтому хотя бы из-за этого заслуживает быть сфотографированной.

Названные локации – лишь маленькая частица тех, которые следует посетить и добавить в галерею фотографий. Поэтому планируйте путешествие и отправляйтесь на фотоохоту!