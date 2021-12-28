Возможность бесплатной перевозки спортивного снаряжения будет действовать на рейсах в зимние курорты Грузии, Андорры (Испании) и Армении.
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На какие тарифы распространяется акция
Бесплатная перевозка снаряжения разрешена при условии, что тариф уже учитывает единицу зарегистрированного багажа – тарифы Smart и Flex. При этом лыжи или борды вместе с багажом не должны превышать суммарно 23 килограмма, а сумма трех размеров должна составлять менее 330 сантиметров.
Также пассажирам предлагается приобрести единицу багажа к тарифу Light, учитывая размеры и вес, указанные выше. Дополнительное место в багаже стоит 26 евро.
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Акция распространяется на следующие направления:
- из Киева в Барселону;
- из Киева в Тбилиси;
- из Киева в Батуми;
- из Львова в Тбилиси;
- из Одессы в Тбилиси;
- из Киева в Ереван;
- из Одессы в Ереван.