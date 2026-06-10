Как сообщает Travel Press Club, нынешний отбор лучшего туристического села призван продемонстрировать уникальную культуру и быт украинской глубинки. Официальная заявка на участие в престижном конкурсе уже сформирована и отправлена международным экспертам.

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Какие украинские села номинированы на престижную премию в 2026 году?

Каждый из пяти нынешних номинантов имеет уникальную историю и колорит, способны заворожить даже самых требовательных путешественников. На Полтавщине на признание ждет Опошня – признанный центр украинского гончарства, сохраняющий дух старинного казацкого городка.

Ивано-Франковская область представлена сразу двумя удивительными локациями. Первая из них – это легендарная Криворивня, которую часто называют духовной и культурной столицей Карпат. Это село известно сохранением аутентичных гуцульских традиций и тем, что именно здесь снимали культовые киноленты.

Второй жемчужиной Прикарпатья является поселок Выгода. Он привлекает туристов уникальной узкоколейной железной дорогой, где сегодня курсирует знаменитый экскурсионный "Карпатский трамвай". Хмельницкая область также подготовила двух сильных кандидатов.

Село Китайгород славится своим невероятным каньоном реки Тернава и уникальным геологическим обнажением, а исторический Меджибож привлекает величественной крепостью 14 века и является местом паломничества к могиле основателя хасидизма Баал Шем Това.

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Какова цель инициативы и когда ждать результатов?

Международная программа "The Best Tourism Villages" от UN Tourism направлена на поддержку сельских территорий, которые заботятся о сохранении культурного наследия и развивают экологический туризм. Как отмечает издание ZAXID.NET, Украина уже третий год подряд участвует в этой глобальной инициативе, что помогает привлекать инвестиции в общины и популяризировать нашу страну на международной арене.

Эта инициатива рассказывает о тех, кто сохраняет традиции, заботится о культурном и природном наследии, развивает локальные туристические продукты и наполняет их современными смыслами. Такие общины не только берегут свою идентичность, но и создают новые возможности для развития, местного бизнеса и качества жизни. Именно поэтому нам важно поддерживать их, открывать для украинцев новые маршруты для путешествий по стране и постепенно формировать интерес к этим местам среди гостей со всего мира,

– сообщает Наталья Табака, председатель ДАРТ.

Прием заявок на конкурс завершился 9 июня 2026 года. В течение лета и в начале осени международная экспертная комиссия будет оценивать всех номинантов, а победителей объявят в четвертом квартале 2026 года.