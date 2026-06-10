Як повідомляє Travel Press Club, цьогорічний відбір найкращого туристичного села покликаний продемонструвати унікальну культуру та побут української глибинки. Офіційну заявку на участь у престижному конкурсі вже сформовано та надіслано міжнародним експертам.

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Які українські села номіновано на престижну премію у 2026 році?

Кожен із п'яти цьогорічних номінантів має унікальну історію та колорит, здатні заворожити навіть найвибагливіших мандрівників. На Полтавщині на визнання чекає Опішня – визнаний осередок українського гончарства, що зберігає дух старовинного козацького містечка.

Івано-Франківська область представлена одразу двома дивовижними локаціями. Перша з них – це легендарна Криворівня, яку часто називають духовною та культурною столицею Карпат. Це село відоме збереженням автентичних гуцульських традицій та тим, що саме тут знімали культові кінострічки.

Другою перлиною Прикарпаття є селище Вигода. Воно приваблює туристів унікальною вузькоколійною залізницею, де сьогодні курсує знаменитий екскурсійний "Карпатський трамвай". Хмельниччина також підготувала двох сильних кандидатів.

Село Китайгород славиться своїм неймовірним каньйоном річки Тернава та унікальним геологічним відслоненням, а історичний Меджибіж приваблює величною фортецею 14 століття та є місцем паломництва до могили засновника хасидизму Баал Шем Това.

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Яка мета ініціативи та коли чекати на результати?

Міжнародна програма "The Best Tourism Villages" від UN Tourism спрямована на підтримку сільських територій, які дбають про збереження культурної спадщини та розвивають екологічний туризм. Як зазначає видання ZAXID.NET, Україна вже третій рік поспіль бере участь у цій глобальній ініціативі, що допомагає залучати інвестиції в громади та популяризувати нашу країну на міжнародній арені.

Ця ініціатива розповідає про тих, хто зберігає традиції, дбає про культурну та природну спадщину, розвиває локальні туристичні продукти та наповнює їх сучасними сенсами. Такі громади не лише бережуть свою ідентичність, а й створюють нові можливості для розвитку, місцевого бізнесу та якості життя. Саме тому нам важливо підтримувати їх, відкривати для українців нові маршрути для подорожей країною та поступово формувати інтерес до цих місць серед гостей з усього світу,

– повідомляє Наталія Табака, голова ДАРТ.

Прийом заявок на конкурс завершився 9 червня 2026 року. Протягом літа та на початку осені міжнародна експертна комісія оцінюватиме всіх номінантів, а переможців оголосять у четвертому кварталі 2026 року.