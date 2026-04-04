Куда пойти в Лондоне, а какие места лучше обходить: украинка делится инсайдами

Путешествие в Лондон – это мечта многих туристов. Однако даже в этом атмосферном и безусловно красивом месте есть локации, которые могут разочаровать.

Украинка, которая ведет свой блог в тиктоке под ником @r_taliia, посетила Лондон и поделилась своим честным отзывом об этом городе.

Куда украинка советует пойти в Лондоне?

В Лондоне есть одно из крупнейших колес обозрения в мире – Лондонский глаз. По данным в Википедии, его высота составляет 135 метров. Как указано на GetYourGuide, билет на Лондонский глаз стоит 1 750 гривен. По словам украинки, это того не стоит. Она советует пойти на бесплатную смотровую площадку, с которой открывается не менее захватывающий вид и при этом сэкономить деньги.

Девушка поднималась на 50-й этаж многоэтажки Horizon 22. Это было совершенно бесплатно, но билет на площадку следует бронировать заранее.

Вид с Horizon 22

После прогулки возле знаменитого Биг-Бена украинка советует посмотреть на Вестмистерское аббатство, которое расположено рядом и не менее красивое. По дороге к Букингемскому дворцу есть парк St. James, который не стоит обходить вниманием. Здесь очень красиво – между людей ходят лебеди и утки, все вокруг цветет, бегают белки.

Сам дворец немного разочаровал украинку. Дело в том, что она попала на смену караула, но из-за того, что было очень много людей, так ничего и не увидела.

Если вы уже в центре, то стоит посетить площадь Пикадилли, Чайна-таун и Трафальгарскую площадь. А возле Лондон Сити обязательно посмотреть на величественный Собор святого Павла.

Собор святого Павла в Лондоне

Украинке очень понравился Музей естествознания. Его масштабы и количество экспонатов действительно впечатляют. А вот Британский музей туристка не оценила, по ее словам, здесь понравится любителям истории. К слову, вход в оба музея был бесплатный, но надо регистрироваться.

Обратите внимание! Музей естествознания работает ежедневно с 10:00 по 17:50. Зарегистрироваться для посещения – можно здесь.

Девушка также советует погулять по элитному району Ноттинг-хилл и заложить на это не менее 2 часов, ведь здесь хочется фотографировать каждый уголок. Еще одна вау-локация – это район Кенери-Уорф. На закате солнца здесь особенно красиво – набережная, стеклянные небоскребы и самолеты в небе.

