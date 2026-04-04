Українка, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @r_taliia, відвідала Лондон і поділилася своїм чесним відгуком про це місто.

Куди українка радить піти в Лондоні?

У Лондоні є одне з найбільших оглядових коліс у світі – Лондонське око. За даними у Вікіпедії, його висота становить 135 метрів. Як зазначено на GetYourGuide, квиток на Лондонське око коштує 1 750 гривень. За словами українки, це того не вартує. Вона радить піти на безкоштовний оглядовий майданчик, з якого відкривається не менш захопливий вид і при цьому зекономити гроші.

Дівчина підіймалася на 50-й поверх багатоповерхівки Horizon 22. Це було абсолютно безкоштовно, але квиток на майданчик слід бронювати заздалегідь.

Вид з Horizon 22

Після прогулянки біля знаменитого Біг-Бена українка радить подивитися на Вестмістерське абатство, яке розташоване поруч і не менш красиве. Дорогою до Букінгемського палацу є парк St. James, який не варто оминати увагою. Тут дуже красиво – поміж людей ходять лебеді й качки, усе довкола цвіте, бігають білки.

Сам палац трохи розчарував українку. Річ у тому, що вона потрапила на зміну варти, але через те, що було дуже багато людей, так нічого й не побачила.

Якщо ви вже в центрі, то варто завітати на площу Пікаділлі, Чайна-таун та Трафальгарську площу. А біля Лондон Сіті обов'язково відвідати величний Собор святого Павла.

Собор святого Павла у Лондоні

Українці дуже сподобався Музей природознавства. Його масштаби та кількість експонатів дійсно вражають. А от Британський музей туристка не оцінила, за її словами, тут сподобається любителям історії. До слова, вхід в обидва музеї був безкоштовний, але треба реєструватися.

Музей природознавства працює щодня з 10:00 по 17:50.

Дівчина також радить погуляти елітним районом Ноттінг-гілл і закласти на це не менше як 2 години, адже тут хочеться фотографувати кожен куточок. Ще одна вау-локація – це район Кенері-Ворф. На заході сонця тут особливо красиво – набережна, скляні хмарочоси та літаки в небі.

Українка розповіла, куди піти у Лондоні: відео

